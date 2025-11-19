東海地区初開催！25周年記念のハリー・ポッターと大名古屋ビルヂングのクリスマスコラボ
名古屋が魔法に包まれる！
映画25周年を祝う特別な冬
名古屋駅直結のランドマーク「大名古屋ビルヂング」で、来年「ハリー・ポッターと賢者の石」公開から25周年というメモリアルイヤーを迎える「ハリー・ポッター」とのコラボレーションイベントを開催。
テーマは「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」で、期間は11月12日(水)～12月25日(木)。
クリスマスイベントとして行われる「ハリー・ポッター」とのコラボは、東海エリアでは初開催ということで、映えスポットから限定グッズや記念グルメまで、5つの注目ポイントをまとめてご紹介！
【まとめ】
①東海地区初となるハリー・ポッターとのクリスマスイルミネーション！
②光と魔法の幻想的なフォトスポットに限定グッズ&コラボメニューも登場。
③先着プレゼントやSNS投稿でスタジオツアーチケットが当たるチャンスも。
①ILLUMI
天空のツリーに魔法が灯る
スカイガーデンイルミネーション
昨年、約19万人が来場した5階スカイガーデンのイルミネーションが「ハリー・ポッターの魔法のクリスマス」をテーマに大変身。
高さ約4mの「天空のクリスマスツリー」は、25周年のロゴに加えて、魔法の流れをゴールドオーナメントで演出した華やかな装いに。
ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮(グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフ)をテーマにした巨大リースも設置されます。
さらに魔法界の人気スポーツ・クィディッチの競技場も。4つの寮をモチーフに、LEDライトで金のスニッチを表現しています。
魔法界の人気スポーツを思わせる光の演出で、訪れる人々を幻想的な世界へと誘います。
1階のエントランスには、パトローナスをモチーフにした高さ約4mのツリーも。
幻想的な光に包まれて、ホグワーツの冬のような体験が楽しめます。
②PHOTO SPOT
撮らずにはいられない！
組分けシーンを体感できる
フォトブースも出現
館内にはハリー、ロン、ハーマイオニーの等身大フィギュアと一緒に撮影できるフォトスポットを設置。
さらに、映画の世界観や最新情報を紹介する「ハリー・ポッターギャラリー」では、作品の魅力を深く知ることができます。
また、ホグワーツ魔法魔術学校入学式の名シーン「組分け帽子」の体験フォトスポットも。
どの寮に選ばれるかを楽しみながら、まるで魔法学校の生徒になったようなワクワクを感じられます。
③SHOP
限定グッズが揃う
ポップアップストアも！
地下1階のアトリウムには「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」のグッズが並ぶ『ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 大名古屋ビルヂング』が登場。
クリスマスシーズン限定アイテムも充実のラインナップで、プレゼント選びにもお勧めです。
期間は11月12日(水)～12月25日(木)まで、営業時間は11時～21時です。
臨場感◎な魔法グッズをGETして、クリスマスホリデーをさらに盛り上げましょう！
④GOURMET
映画モチーフのスイーツやドリンク
限定コラボレーションメニューも
館内のレストランでは「ハリー・ポッター」をイメージした特別メニューを期間限定で提供します。
①浅草 キッチン大宮
ハリー・ポッター25周年記念 エクスペクト・パトローナム ドリンク
980円
②ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
金のスニッチ モンブランタルト
1ピース1,400円
③CHARLIE’S
パンケーキ4種(各寮モチーフ)
各1,580円
④annon tea house
ハリー・ポッター シーリングスタンプホットケーキ
1,760円
⑤canelé de CHIANTI
ハリー・ポッター ホグワーツ4寮カヌレSET
2,200円
コラボレーショングッズ
●PAPABUBBLE
ハリー・ポッター ホグワーツミックス
880円
●タリーズコーヒー
過去の人気商品を再販
映画に登場するモチーフやシーンを再現したメニューを楽しめます。
見た目も味も、まさに魔法級の完成度です。美味しくてフォトジェニックなひと皿を、この機会にぜひ色々と堪能してみて！
⑤PRESENT
2,000円以上の購入で
限定ポストカードをプレゼント
12月1日(月)～25日(木)の期間中、館内で2,000円(税込・合算不可)以上のお買い上げで、オリジナルポストカードをプレゼント。
表面には「ハリー・ポッター25周年」ロゴ、裏面には「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」のビジュアルがデザインされたファン必見の限定仕様です。
先着順の数量限定でなくなり次第終了となるので、早めの来館がお勧めです。
スタジオツアー東京チケットなど
インスタ投稿で豪華賞品！
イベント期間中、「#大名古屋ビルヂングハリーポッターの魔法クリスマス」を付けてインスタに投稿すると、抽選で「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のチケットや限定グッズが計10名に当たるキャンペーンも実施。
投稿の対象は、イルミネーションやフォトスポットなどイベントにまつわる写真です。
公式アカウントをメンションすることで応募できます。
なおスタジオツアー東京では「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を2026年1月12日(月・祝)まで開催しています。
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」
公開25周年記念
冬の名古屋が魔法に包まれる！
映画公開25周年というメモリアルイヤー目前の「ハリー・ポッター」と東海エリア初のコラボレーション。
この冬の「大名古屋ビルヂング」はツリーやリース、スイーツ、フォトスポットなど魔法のきらめきに満ちています。
名古屋にいながらホグワーツの世界に迷い込んだようなひとときを、ぜひ体感してみてください！
© & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
イベント名：ハリー・ポッターの魔法クリスマス
開催場所：名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング
開催期間：11/12(金)～12/25(水)
開催時間：点灯時間17:00～23:00
料金：入場無料
公式サイト：https://dainagoyabuilding.com/article/skygarden/11394/