名古屋が魔法に包まれる！

映画25周年を祝う特別な冬

名古屋駅直結のランドマーク「大名古屋ビルヂング」で、来年「ハリー・ポッターと賢者の石」公開から25周年というメモリアルイヤーを迎える「ハリー・ポッター」とのコラボレーションイベントを開催。

テーマは「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」で、期間は11月12日(水)～12月25日(木)。

クリスマスイベントとして行われる「ハリー・ポッター」とのコラボは、東海エリアでは初開催ということで、映えスポットから限定グッズや記念グルメまで、5つの注目ポイントをまとめてご紹介！

【まとめ】

①東海地区初となるハリー・ポッターとのクリスマスイルミネーション！

②光と魔法の幻想的なフォトスポットに限定グッズ&コラボメニューも登場。

③先着プレゼントやSNS投稿でスタジオツアーチケットが当たるチャンスも。

①ILLUMI

天空のツリーに魔法が灯る

スカイガーデンイルミネーション

昨年、約19万人が来場した5階スカイガーデンのイルミネーションが「ハリー・ポッターの魔法のクリスマス」をテーマに大変身。

高さ約4mの「天空のクリスマスツリー」は、25周年のロゴに加えて、魔法の流れをゴールドオーナメントで演出した華やかな装いに。

ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮(グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフ)をテーマにした巨大リースも設置されます。

さらに魔法界の人気スポーツ・クィディッチの競技場も。4つの寮をモチーフに、LEDライトで金のスニッチを表現しています。

魔法界の人気スポーツを思わせる光の演出で、訪れる人々を幻想的な世界へと誘います。

1階のエントランスには、パトローナスをモチーフにした高さ約4mのツリーも。

幻想的な光に包まれて、ホグワーツの冬のような体験が楽しめます。

②PHOTO SPOT

撮らずにはいられない！

組分けシーンを体感できる

フォトブースも出現

館内にはハリー、ロン、ハーマイオニーの等身大フィギュアと一緒に撮影できるフォトスポットを設置。

さらに、映画の世界観や最新情報を紹介する「ハリー・ポッターギャラリー」では、作品の魅力を深く知ることができます。

また、ホグワーツ魔法魔術学校入学式の名シーン「組分け帽子」の体験フォトスポットも。

どの寮に選ばれるかを楽しみながら、まるで魔法学校の生徒になったようなワクワクを感じられます。

③SHOP

限定グッズが揃う

ポップアップストアも！

地下1階のアトリウムには「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」のグッズが並ぶ『ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 大名古屋ビルヂング』が登場。

クリスマスシーズン限定アイテムも充実のラインナップで、プレゼント選びにもお勧めです。

期間は11月12日(水)～12月25日(木)まで、営業時間は11時～21時です。

臨場感◎な魔法グッズをGETして、クリスマスホリデーをさらに盛り上げましょう！

④GOURMET

映画モチーフのスイーツやドリンク

限定コラボレーションメニューも

館内のレストランでは「ハリー・ポッター」をイメージした特別メニューを期間限定で提供します。

①浅草 キッチン大宮

ハリー・ポッター25周年記念 エクスペクト・パトローナム ドリンク

980円

②ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー

金のスニッチ モンブランタルト

1ピース1,400円

③CHARLIE’S

パンケーキ4種(各寮モチーフ)

各1,580円

④annon tea house

ハリー・ポッター シーリングスタンプホットケーキ

1,760円

⑤canelé de CHIANTI

ハリー・ポッター ホグワーツ4寮カヌレSET

2,200円

コラボレーショングッズ

●PAPABUBBLE

ハリー・ポッター ホグワーツミックス

880円

●タリーズコーヒー

過去の人気商品を再販

映画に登場するモチーフやシーンを再現したメニューを楽しめます。

見た目も味も、まさに魔法級の完成度です。美味しくてフォトジェニックなひと皿を、この機会にぜひ色々と堪能してみて！

⑤PRESENT

2,000円以上の購入で

限定ポストカードをプレゼント

12月1日(月)～25日(木)の期間中、館内で2,000円(税込・合算不可)以上のお買い上げで、オリジナルポストカードをプレゼント。

表面には「ハリー・ポッター25周年」ロゴ、裏面には「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」のビジュアルがデザインされたファン必見の限定仕様です。

先着順の数量限定でなくなり次第終了となるので、早めの来館がお勧めです。

スタジオツアー東京チケットなど

インスタ投稿で豪華賞品！

イベント期間中、「#大名古屋ビルヂングハリーポッターの魔法クリスマス」を付けてインスタに投稿すると、抽選で「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のチケットや限定グッズが計10名に当たるキャンペーンも実施。

投稿の対象は、イルミネーションやフォトスポットなどイベントにまつわる写真です。

公式アカウントをメンションすることで応募できます。

なおスタジオツアー東京では「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を2026年1月12日(月・祝)まで開催しています。

映画「ハリー・ポッターと賢者の石」

公開25周年記念

冬の名古屋が魔法に包まれる！

映画公開25周年というメモリアルイヤー目前の「ハリー・ポッター」と東海エリア初のコラボレーション。

この冬の「大名古屋ビルヂング」はツリーやリース、スイーツ、フォトスポットなど魔法のきらめきに満ちています。

名古屋にいながらホグワーツの世界に迷い込んだようなひとときを、ぜひ体感してみてください！

© & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)

イベント名：ハリー・ポッターの魔法クリスマス

開催場所：名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング

開催期間：11/12(金)～12/25(水)

開催時間：点灯時間17:00～23:00

料金：入場無料

公式サイト：https://dainagoyabuilding.com/article/skygarden/11394/