H&M×Perfect Momentの冬コレクション誕生！洗練をまとう限定コレクション

H&Mがフランス・シャモニー発のラグジュアリースキー＆ライフスタイルブランド「Perfect Moment」とコラボした限定コレクションを2025年12月4日（木）より発売します。洗練されたアプレスキーをテーマに、存在感あるダウンジャケットや華やかなニット、レイヤードを楽しめるトップス&ボトムスがラインアップ。ブラック×ホワイトを基調に、バーガンディやアイシーブルーを差し色にした冬らしいカラーも魅力です。ラグジュアリー素材と機能性を兼ね備えた“山でも街でも映える”特別な冬の装いを楽しめます♡

冬の気分を上げるアウター&ニット

本コレクションには、Perfect Momentらしいボリュームのあるダウンジャケットや、スロープとストリートを融合したデザインのニットウェアが揃います。

フェイクファーを大胆に使ったアウター、ジャカードベルト付きのスタープリントジャケットなど、存在感のあるアイテムが充実。

レザートラウザーやバーガンディのニットセットアップなど、どれも冬コーデの主役になる力強いデザインです。ラグジュアリーな素材感が、日常の装いを一気に華やかにしてくれます。

大胆カラーと北極星モチーフが鍵

カラーパレットはPerfect Momentを象徴するブラックとホワイト、シルバーが軸。そこにバーガンディやアイシーブルーが差し色のように組み合わされ、冬のムードを引き立てます。

レザーやモヘア、ルレックスなどの上質素材に加え、「ノーススター（北極星）」のモチーフがポイントとしてあしらわれ、機能的でありながら個性も際立つデザインに。

滑らかなフレームのラップアラウンドサングラスやオーバーサイズマフラーなど、アクセサリーも存在感抜群です。

発売情報と展開ラインアップ

Perfect Moment×H&Mのコレクションは、2025年12月4日（木）よりH&M渋谷店と公式オンラインストア（hm.com）で限定販売されます。商品はウィメンズのウェアとアクセサリーで展開。

アウター、ニット、トップス、ボトムス、アクセサリーまで幅広く揃い、レイヤードも自由自在。冬のスタイリングに新たなムードをプラスしてくれる、洗練と機能性を追求したラインアップです。

冬を格上げする限定コレクション♡

H&MとPerfect Momentが手がけた今回のコレクションは、ゲレンデでも街中でも存在感を放つ“機能美”が魅力。

上質な素材、印象に残るカラー、そして北極星モチーフが冬のスタイルを特別なものにしてくれます。

限定発売のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。アウターからアクセサリーまで揃うラインアップで、この冬のファッションを“もっと自由に、もっと華やかに”楽しんでみませんか♪