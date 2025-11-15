《“冷凍サバ”アレンジレシピ7選》「常温解凍はNG！」プロが教える節約×健康レシピ大全
大手ショッピングサイトの売れ筋ランキング総合1位に躍り出たことでも注目、今をときめくトレンド食材が「冷凍サバ」だ。
今アツい“冷凍サバ”をもっと楽しもう！
「まとめ買いして保存しやすい、骨取りタイプで調理がしやすい、生サバや缶詰以上に割安感があって家計に優しい、そしてヘルシーといいことずくめなんです」
とは、明治創業、老舗の水産加工会社・飯田商店で“サバ王子”として活動中の野副（のぞえ）さん。
「骨を気にせずに食べられる点、骨がないので火通りがよい点など、冷凍サバはメリットだらけ。日々の家庭料理に気軽に使っていただけたらうれしいです」（野副さん）
主菜に副菜に、多彩なアレンジで冷凍サバをもっと楽しもう！
冷凍サバのトリセツ
（1）解凍は冷蔵庫で
凍ったサバを冷蔵庫に入れ、5〜6時間おいて解凍する。指で押すと少しへこむ程度が目安。急ぎの場合は凍ったサバを袋に入れて密閉、流水解凍も可能だが、ドリップ（魚の身から流出する液）が出ておいしさが損なわれやすいので、冷蔵庫解凍がベター。また、サバは傷みやすいので常温解凍はNG！
（2）塩の有無をチェック！
冷凍サバ選びで大切なのが「無塩か定塩（有塩）か」という点。定塩（有塩）とは、一定時間塩水につけ込み、表面だけでなく身の中まで塩を加えることで、いわゆる“塩サバ”に相当する。定塩は焼くだけで手軽に一品が完成し、無塩よりも保存期間が長いのが長所。無塩はアレンジがしやすいなど、特性が異なるため、チェックして使い分けよう。
（3）フィレタイプと切り身がある
冷凍の骨取りサバには、3枚おろしにした「フィレ」と、フィレをさらに切り分けた「切り身」、大きく2種類がある。今回は食べやすい「切り身」を使ったレシピを紹介しているが、フィレを解凍し、3〜4等分に切り分けてもよい。飯田商店の「骨取りさば切身」（有塩・無塩）
2024年、楽天市場年間ランキング1位獲得！食べやすい切り身の骨取りの冷凍サバは特に人気。小分けタイプで使いやすい。36切れ入り、各2580円。
「塩サバ」レシピ
サバフライ 柴漬けのタルタル添え
サクサク食感が絶品のボリュームおかず
材料（2人分）
・冷凍骨取り塩サバ（切り身）…8切れ（160g・解凍する）
A［ゆで卵（みじん切り）…1個、玉ねぎ（みじん切り）…大さじ1、柴漬け（みじん切り）・レモン汁…各小さじ1、青のり粉…少々］
・薄力粉…大さじ1
・溶き卵…1個分
・パン粉…大さじ2〜3
・揚げ油…適量
・キャベツ（せん切り）…適量
【作り方】
（1）塩サバは水けを拭いてポリ袋に入れ、薄力粉を加えてまぶす。溶き卵を加えて袋の外側からもみ、パン粉を加えて全体にしっかりとまぶす。
（2）鍋に揚げ油を注いで170℃に熱し、（1）を入れる。時々上下を返しながらこんがりと揚げ焼きにする。器に盛り、キャベツ、混ぜ合わせたAを添える。
サバのかば焼き丼
香ばしく焼いた甘辛味のサバでご飯が進む
材料（2人分）
・冷凍骨取り塩サバ（切り身）…8切れ（160g・解凍する）
A［酒・みりん・しょうゆ・はちみつ（または砂糖）…各大さじ2］
・ご飯（温かいもの）…適量
【作り方】
（1）塩サバは水けを拭いてフライパンに並べ、中火で両面をこんがりと焼く。
（2）鍋にAを入れて中火にかけて煮詰める。とろみがついてきたら（1）を加えて絡める。
（3）器にご飯を盛り、（2）をのせる。
サバのアヒージョ
うまみが詰まったオイルはパンやパスタに絡めても
材料（2人分）
・冷凍骨取り塩サバ（切り身）…4切れ（80g・解凍する）
・しめじ…1/2パック
・オリーブオイル…適量
・にんにく（薄切り）…1かけ分
・赤とうがらし（ヘタと種を除く）…1本分
・塩…少々
【作り方】
（1）塩サバは水けを拭く。しめじはほぐす。
（2）小さめのフライパン（あればスキレット）にサバ、しめじ、にんにく、赤とうがらしを入れ、オリーブオイルをヒタヒタに入れて中火にかける。フツフツとしたら火を止め、塩をふる。
サバの中華風甘酢炒め
酢豚風の味。好みの野菜やきのこを加えても
材料（2人分）
・冷凍骨取り塩サバ（切り身）…8切れ（160g・解凍する）
・玉ねぎ（ひと口大に切る）…1個分
・ピーマン（ひと口大に切る）…2個分
A［トマトケチャップ…大さじ4、砂糖・酢…各大さじ2］
・片栗粉・サラダ油…各適量
【作り方】
（1）塩サバは水けを拭いて片栗粉をまぶす。Aは混ぜ合わせる。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）のサバを入れる。両面をこんがりと焼き、玉ねぎとピーマンを加えて炒め合わせ、火を通す。
（3）Aを再びよく混ぜて回し入れ、全体に絡めて器に盛る。
「無塩サバ」レシピ
味つけ自由自在！調理法の可能性がグンと広がる無塩タイプでサバ生活をもっと満喫♪
切り干し大根入り棒棒サバ
棒棒鶏をアレンジ。白ごまの風味がマッチ！
材料（2人分）
・冷凍骨取りサバ（無塩・切り身）…4切れ（80g・解凍する）
・切り干し大根…1/2袋（15〜25g）
・きゅうり…1/2本
A［白すりごま…大さじ1と1/2、めんつゆ（3倍濃縮）・ポン酢しょうゆ・ごま油…各大さじ1/2］
・サラダ油…少々
【作り方】
（1）サバは水けを拭く。切り干し大根は洗って5分間ほどおいて水けを絞り、長ければ食べやすく切る。きゅうりはせん切りにする。Aは混ぜ合わせる。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、サバを並べる。両面こんがりと焼いて火を通し、粗熱を取って身をほぐす。（1）とあえて器に盛る。
焼きサバの南蛮漬け風
脂がのったサバを程よい酸味でさっぱりと
材料（2人分）
・冷凍骨取りサバ（無塩・切り身）…8切れ（160g・解凍する）
・玉ねぎ（薄切り）…1/2個分
・ピーマン（細切り）…1個分
・にんじん（細切り）…5cm分
A［ポン酢しょうゆ…80ml、水・オリーブオイル…各大さじ2、みりん・砂糖…各大さじ1］
・片栗粉…大さじ2
・サラダ油…少々
【作り方】
（1）サバは水けを拭いて片栗粉をまぶす。ボウルに玉ねぎ、ピーマン、にんじんを入れる。
（2）耐熱容器にAを混ぜ合わせてふんわりとラップをし、電子レンジに40秒間かける。（1）のボウルに回し入れ、混ぜ合わせる。
（3）フライパンにサラダ油を中火で熱してサバを並べ、両面きつね色になるまで焼いて火を通す。熱いうちに（2）に加えてザッと混ぜ、15分間ほどおいてなじませる。
サバ焼きそば
忙しい日にうれしい！一品完結の完全栄養食
材料（2人分）
・冷凍骨取りサバ（無塩・切り身）…8切れ（160g・解凍する）
・中華蒸し麺…2玉
・カット野菜（炒め物用）…200g
A［しょうゆ・顆粒チキンスープの素（中華風）…各小さじ2、豆板醤・酒…各小さじ1、砂糖…小さじ1/4、しょうが・にんにく（ともにすりおろす）…各適宜］
・サラダ油・ごま油…各少々
【作り方】
（1）サバは水けを拭く。Aは混ぜ合わせる。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、サバを並べる。両面きつね色になるまで焼いて火を通し、取り出す。
（3）同じフライパンにごま油を中火で熱し、カット野菜を炒める。しんなりとしたら麺、Aを加えて混ぜ合わせる。（2）を戻し入れ、サッと混ぜる。
※電子レンジは600Wを使用。表示の価格は税込み（編集部調べ）です。
教えてくれた人……サバ王子・野副倫臣さん●千葉県銚子市で150年以上続く水産加工会社「飯田商店」で広報PRを担当。おいしい魚をもっと世界に広めるために東京から銚子に移住。SNSやイベントなどで冷凍サバなどのレシピや豆知識などを発信している。インスタグラム：サバ王子【骨取り魚の飯田商店】（@choshi_iida）
レシピ・写真提供／飯田商店 取材・文／松家寛子