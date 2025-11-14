この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気工場転職情報YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」を運営するケンシロウ氏が、「【工場勤務】月収40万円でも破産寸前！ 期間工で失敗する人の特徴とは？」というタイトルで最新動画を配信。工場勤務、特に高収入をうたう期間工の現実と、その裏に潜む“破産の罠”について語った。



動画の冒頭、ケンシロウ氏は「稼げると思って油断していると、地獄を見ます」と強烈なフレーズで注意喚起。「機関工って稼げるって聞いてたのに、破産したってネットで見たんですけど、本当にそんなことあるんですかね？」という視聴者の疑問に対し、「あるんですよね」と断言。その理由として「稼げると浪費が増える」「借金を返すために働いたのに、逆に借金が膨れ上がる」「風俗やパチンコなどにお金をかけてしまう」と実例を挙げ警鐘を鳴らす。



続けて、期間工で破産する人の典型的な特徴を5つに整理。「収入が上がると生活レベルが爆上げになる」「借金を後回しにする」「ギャンブル依存症になる」「期間工ループでキャリアが築けない」「契約終了後に生活リズムが崩壊する」とし、それぞれ「借金額も増えていく負のスパイラル」「計画的に使ってない人って、気づいたらお金がなくなってる」「パチンコやスロットなど、負のループに陥りやすい」など、動画ならではのリアルな職場エピソードも交え具体的に解説した。



また「期間工って2年11ヶ月しかできない」「30代に突入しても非正規雇用のままだと、正社員に向けての取り組みが厳しくなる」「退職後にダラダラ過ごすと貯金がなくなってしまう」など、長期的なキャリア設計と生活コントロールの重要性も強調。ケンシロウ氏は「これから工場に転職される方にも当てはまる。危ないなと思う人は事前に対策するべき」と呼びかけた。



動画の最後は「給与明細を見てテンションが上がるのはいいが、それが習慣になると生活水準が上がりすぎて負のループに」「正社員を目指す方は早めに行動して」「心配なことがあれば相談に乗っている」とメッセージで締めくくっている。チャンネルでは、工場求人の最新情報や転職サポートについても無料相談を受け付けているという。