tilnusから待望のアイパレットが登場!発売を記念してポップアップストアも開催
NiziUがブランドイメージモデルを務める｢tilnus(ティルナス)｣が新商品発売を記念して、11月14日(金)より期間限定のポップアップストアを東京･日本橋にオープン!テーマは｢PEARLCORE DRESS ROOM｣。会場内は新商品｢パールコア アイパレット｣が提案する“パールコア”な世界観を体験できる空間に。キラキラとした空間のポップアップストアの様子をご紹介します。
会場に入ると目の前にはNiziUの特大パネル
会場に入ってまず目に入るのが、ブランドイメージモデルであるNiziUの特大パネルの展示。パネルと一緒にティルナスのメインビジュアルの世界観に入り込んだような写真が撮れるので、WithUはぜひここで撮影してみて。
新商品｢パールコア アイパレット｣の先行発売!
11月19日(水)より全国発売する新商品｢パールコア アイパレット｣を、いち早く会場限定で販売。まばたきのたび、ときめきまとうパールアイになりいろんな雰囲気のメイクが1つのパレットで楽しめる6色アイ&ハイライトパレットとなっています。
限定1色を含めた全4色展開で、価格は1,870円。ポップアップストアでは全国発売に先駆け、新商品を実際に試しながら購入可能です。
それぞれのアイパレットに合わせたフォトスポット
｢パールコア アイパレット｣のそれぞれのカラーに合わせたフォトスポットがあり、ここでも撮影可能。ぜひパールコアな世界観を体験してみて。
01 サンキスドマンダリンは、太陽の光をたっぷり浴びたヘルシーなオレンジピンクパレット。NiziUのメンバーのMAKO･MAYUKA･NINAが使用しています。
02 デイライトヴェールは、やわらかな光を映すナチュラルなブラウンベージュパレット。NiziUのメンバーのRIKU･RIMAが使用しています。
03 エンジェリックローズは、可憐さとやわらかさが溶け合うローズピンクパレット。NiziUのメンバーのMAYA･MIIHIが使用しています。
【限定】04 ムーンリットアイリスは、凛とした透明感と上品さをまとうラベンダーパレット。NiziUのメンバーのRIO･AYAKAが使用しています。
SNSフォロー&アンケート回答でプレゼントや豪華な購入者特典
ティルナス公式SNS･0th Hub Nihonbashi公式SNSをフォロー&アンケート回答でオリジナルラムネをプレゼント。また、会場にて商品を購入するとオリジナルショッパーに入れてお渡しし、さらに購入点数に応じて下記の特典が…!ティルナスの新商品をぜひ会場で試してみて!
1点以上の購入:ブランドイメージモデルNiziUのオリジナルセルカステッカーをプレゼント
2点以上の購入:現品やオーロラポーチがもらえるかも?!ゲームに参加
3点以上の購入:ティルナス オリジナル ハートキルティングポーチをプレゼント
※PEANUTS コラボ商品を含むティルナス全商品対象(サンリットパール ティント ケース･サンリットパール ティント ケース S(PEANUTSコラボ)は除く)
※NiziUのオリジナルステッカーは、全9種類の中からランダムで配布。
※ノベルティはお一人様1日1回限りのお渡し。
※特典は全てなくなり次第終了。
【ポップアップストア概要】
tilnus POPUP 25AW｢PEARLCORE DRESS ROOM(パールコア ドレス ルーム)｣
開催期間:2025年11月14日(金)~11月18日(火)
営業時間:11:00~20:00
会場:0th Hub Nihonbashi(東京都中央区日本橋2-9-10 L.Biz 日本橋 2F)