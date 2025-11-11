»Å»ö¤â¿ÍÀ¸¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢ºÇ¹â¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤Ï¡©
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¡ÊNUS¡Ë¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ä´±Î½¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¹ÖºÂ¡£Æ±¹ÖºÂ¤ò¼çºË¤¹¤ëÅÄÂ¼¹ÌÂÀÏº»á¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¹ÖºÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÀº¿À¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢À¤³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎò»ËÅª¤ÊÂçÅ¾´¹ÅÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ãÊÑ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¤Ï²¿¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ãÊÑ¤Î»þÂå¤ò³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥´ñ¿´¤Ç»Å»ö¤òÆ»³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë³Ø¤Ü¤¦
¡¡²æ¡¹¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤â¤Ï¤äÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢AI¤¬¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AI¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¿¼¤¯²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¼õ¤±¤È¤ë¥á¡¼¥ë¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤âÂ¿¤¯¤ÏAI¤¬¼«Æ°À¸À®¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎAI¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¤µ¤é¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤«¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åú¤¨¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ÎÀÎ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤ÎÆ»³Ú²½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë¿Í¤Î¼õ¤±Çä¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÀï¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤¿ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î¿¹¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢´±Î½¡¦Åê»ñ²È¡¦¶µ°é¼Ô¤À¤Ã¤¿ËÜÂ¿ÀÅÏ»»á¤À¡£
¡¡ËÜÂ¿ÀÅÏ»»á¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¿¦¶È¤ÎÆ»³Ú²½¡×¤È¤Ï¡¢»Å»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤ä¼ñÌ£¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇÂç¤Î¹¬Ê¡¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¡¡ËÜÂ¿»á¤Ï¡¢ÉÙ¤äÌ¾ÍÀ¡¢ìÔÂô¤ÊÀ¸³è¤è¤ê¤â¡¢¿¦¶È¤òÆ»³Ú¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬Ê¡¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¹¬Ê¡¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ»³Ú¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡AI¤¬¿Ê²½¤·¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¿»Æ©¤¹¤ëº£¸å¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤¬¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»Ø¼¨ÂÔ¤Áºî¶È¤Ï¡¢Á´Éô¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£AI¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤Ë´ð¤Å¤¯Ãµµá¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹¥´ñ¿´¤È¤Ï¡¢¼«È¯Åª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ç¾Æâ¤Ë²÷³Ú¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¹¥´ñ¿´¤òÈ¯Ïª¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢AI¤ò»Ø¼¨ÂÔ¤Á¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆAI¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¡¡¿¦¶È¤ÎÆ»³Ú²½¤È¤Ï¡¢Æ¯¤±¤ÐÆ¯¤¯¤Û¤É¡¢Ç¾Æâ¤Ç¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢´ò¡¹¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¡£
¿¦¶È¤òÆ»³Ú²½¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡
¡¡¿¦¶È¤òÆ»³Ú²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÂ¿»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¼«Ê¬¤Î¿¦¶È¤òÅ·¿¦¤È³Î¿®¤·
¡¡¢»Å»ö¤ËÌÌÇò¤ß¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È
¡¡£Àì¿´ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÅØÎÏ¤ÈÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È
¡¡¤è¤¯¡Ö½¬´·²½¡×¤¬Âç»ö¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÆÍÁ³Ë°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆ»³Ú²½¡×¤¹¤ì¤ÐºÇ¶¯¤À¡£¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤¬½ÐÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»þº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£Æ»³Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¡¼ê¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤ä¤¬¤Æ»Å»ö¤¬¾åÃ£¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¹¥´ñ¿´¤ò»È¤Ã¤ÆÃµµá¤¹¤ë¤Û¤É¡¢
¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ì´Ãæ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹½¤¨¤ë¤ÈÆÍÁ³¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î²èÁü¤ò¸«Â³¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÅ·¿¦¤À¤Ê¤¢¤È´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å·¿¦¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹¥´ñ¿´¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ãµµá¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÀÚ¤ê¸ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡´ò¡¹¤È¤·¤ÆÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ¶à¿µ¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤¿¤³¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡ ·óÇ¤¶µ¼ø¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È ¥Õ¥§¥í¡¼¡¢°ì¶¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê2022¡Á2026Ç¯¡Ë¡£¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊMBA¡Ë¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³ØË¡Î§Âç³Ø±¡¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØAMP¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³ØEMP½¤Î»¡£»³°ìëú·ô¤Ë¤ÆM¡õAÃç²ð¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÂçºåÆüÆü¿·Ê¹¼Ò¼ÒÄ¹¡£2002Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Âè°ì¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÇÆâ³ÕÉÜÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡Ê·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡¢¶âÍ»¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ÃÏÊýÊ¬¸¢¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
2010Ç¯¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¥Õ¥§¥í¡¼¡¢2011Ç¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡Ê29Ì¾¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¡×¤ÇÅö»þÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¸¦µæ°÷¤È¤Ê¤ë¡£2012Ç¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ¯¼£²È¤Ç½é¤á¤Æ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¡Ê»öÎã¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥ë¥±¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È Á°¥¢¥¸¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¡£
2014Ç¯¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡·óÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢25´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬½¤Î»¡£2022Ç¯¤è¤ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼çºË¡£
CNBC¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥É·Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ëGIIS¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¡¦¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£OpenAI¡¢Scale AI¡¢SpaceX¡¢NeuralinkÅù¡¢70¼Ò°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×91ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÆ¬¤ËÍè¤Æ¤â¥¢¥Û¤È¤ÏÀï¤¦¤Ê!¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£