¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦Àï¡¢ºÇ¶¯¤ÎÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦¹â¶¶¹ÀÂÀ¤¬È½Äê¥É¥íー¡¡¥Ù¥ë¥ÈÆ¨¤¹
ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤È¥×¥í³ÊÆ®²È¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ÇÀï¤¦ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¹â¶¶¹ÀÂÀÁª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬9ÆüÌë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¥à¥¨¥¿¥¤¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÄ©¤ß¡¢È½Äê¤ÎËö¡¢¥É¥íー¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦Àï¡¢ºÇ¶¯¤ÎÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦¹â¶¶¹ÀÂÀ¤¬È½Äê¥É¥íー¡¡¥Ù¥ë¥ÈÆ¨¤¹
ÊÌÉÜ»Ô¸ø²ñÆ²¤ÎÂç¥Ûー¥ë¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥ê¥ó¥°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥à¥¨¥¿¥¤¤ÎÂç²ñ¡ÖKODO¡×¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½90¿Í¤¬½ÐÆ°¤·¡¢Ìó1000¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥¦¥§¥ë¥¿ーµéÆüËÜ²¦¼Ô¤Î¹â¶¶¹ÀÂÀÁª¼ê¡Ê¥ê¥ó¥°¥Íー¥à¡ÖKO－TABRAVERY¡×¡Ë¡£ÊÌÉÜ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤ÇÆ¯¤¯ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥×¥í³ÊÆ®²È¡¦¹â¶¶¹ÀÂÀ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀï¤¤Êý¤ò´Ó¤¤¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£´Ñ¤ë¿Í¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤»¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦Áê¼ê¤Ï¡¢ËÜ¾ì¥¿¥¤¤Î¶¯¹ëÁª¼ê¡£¹â¶¶Áª¼ê¤ÏKO¾¡¤Á¤òÁÀ¤¤¡¢´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤Æ¥¥Ã¥¯¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë·ä¤òÆÍ¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½ªÈ×¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¼óÁêËÐ¤òÁÈ¤ó¤Ç»þ´Ö²Ô¤®¤Ë¤«¤«¤ê¡¢·èÄêÂÇ¤òÂÇ¤Á¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÈ½Äê¤ÎËö¡¢1－1¡Ê48－48¡¢49－48¡¢48－49¡Ë¤Î¥É¥íー¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¡¦ÊÌÉÜ¤Î±þ±ç¤òÇØ¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿¹â¶¶Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¨¤º¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â¶¶Áª¼ê¡Ë¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤ÇÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀï¤¤Êý¤ò´Ó¤¤¤ÆKO¤ÇÅÝ¤·¡¢¤¤ç¤¦¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¼çºÅ¼ÔÍÂ¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡²ó¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¥«ー¥É¤Ç²¦ºÂ¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£