通勤も旅行もこれ一つでOK！使いやすさと機能性を備えたバックパック【グレゴリー】がAmazonで販売中！
軽量コンパクトなのに驚きの収納力！快適な背負い心地を追求したバックパック【グレゴリー】がAmazonで販売中！
シンプルなデザインを採用したグレゴリーのリュックは、ハイキングからビジネスまであらゆるシーンで使えるアイテムを展開。しなやかな素材と丈夫なストラップを組み合わせ、体にも抜群にフィット。さらに多彩なポケットや仕切りによって、小物が整理しやすいのも魅力。豊富なカラーバリエーションを誇り、どんなスタイルやファッションにも合わせやすいのも特徴。ハイキングや登山などのアウトドアから、通学や通勤などのデイリーユースに使いたいラインナップを用意。
スリムながら高い収納力を誇り、日常使いから旅行まで幅広く対応。シンプルなデザインでどんなスタイルにもなじむ。
ジッパー付きポケットやPC専用スペース、独立したボトムコンパートメントなど、多機能構造で整理整頓がしやすい。
肩に負担をかけにくい構造としなやかな素材で、長時間の移動も快適。ユニセックスで使える万能リュックとなっている。
ペットボトルやシューズも分けて収納できる設計で、スポーツ後や出張先でもスマートに使える仕様になっている。
