「タバコやめて！」「いや、ここ喫煙席ですけど」理不尽な要求をしてきた隣の女性。さらにブチ切れて！？

今では考えられないかもしれませんが、昔は至るところでタバコを吸うことができました。

しかし現在、喫煙ルールは厳格化。

喫煙場所を探すのが大変な時代かもしれません。

今回は筆者の友人のA子に、タバコに関するトラブルについて聞きました。

カフェの「喫煙席」にて

あまりにも理不尽すぎる怒りの発露。

喫煙席と知らないで座っていたのか、なんなのか。

彼女が怒鳴った理由がわからず、非常にモヤモヤする出来事でした。

