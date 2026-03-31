プロ野球の中日ドラゴンズで活躍した山本昌氏（山本昌広、60）が28日放送のフジテレビ系『ジャンクSPORTS』（毎週土曜後5：00）に出演。スタジオも驚がくの金銭感覚を明かした。【動画】今シーズン“注目選手”の名前も！番組スタッフのインタビューに答える山本昌氏この日のテーマは「爆笑！プロ野球お金の話」（前編）で、山本氏のほか、片岡篤史氏、今成亮太氏（阪神）、佐々岡真司氏、西山秀二氏（広島）、英智氏（蔵本