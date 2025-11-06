『プリンセッション・オーケストラ』第30話 花火の打ち上げに誘われる
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第30話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第30話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第30話「私は何をしているの」＞
学校ですみれに詰め寄るも、にべもなくあしらわれてしまうみなもたち。落ち込んでいると、ながせのクラスメイトの諸星まいんが話しかけてきて、自作花火の打ち上げに誘ってくれました。
