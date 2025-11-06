7日から開催される「2025桃園アジアプロ野球交流戦」の前日会見が6日に桃園市内で行われ、楽天の三木肇監督（48）が「大家好（タジャハオ）、我是 三木（オスサム）、請多多指教（チン ドゥオ ドゥオ ジー ジャオ）」と中国語であいさつした（日本語訳＝みなさんこんにちは。私は三木です。よろしくお願いします）。

続けて「楽天イーグルスは、東北・仙台を本拠地に活動している球団で、2013年には日本一を達成し、地域とともに歩む球団として、地元の皆さんに支えられながら成長してきました」とチームを紹介。「台湾とのつながりも深く、今回の交流戦には宋家豪（ソン・チャーホウ）投手、陽柏翔（ヨウ・ボウシャン）選手、そして育成契約で加入した蕭齊（シャオ・チ）投手と台湾出身の選手が3名が参加しています。彼らは日本の舞台でも堂々とプレーし、チームに大きな力を与えてくれています。今回の交流戦を通じて、台湾の皆さんにも楽天イーグルスの魅力を感じていただけたらうれしいです」と笑顔で話した。

楽天は7日（日本時間19時35分開始）に韓国のKTウィズと、8日（日本時間18時05分開始）に台湾の楽天モンキーズと戦う。