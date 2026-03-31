緊迫が続くイラン情勢の影響で、世界各国で原油の供給不足が懸念されるなか、各国がロシア産原油の獲得に動いています。ロシアはこの状況をどう見ているのでしょうか。アメリカがイランに攻撃を始めてから1か月余り。ホワイトハウスレビット報道官「大統領は一貫して作戦の期間が“4週間から6週間”だとの目安を示してきた」トランプ政権は30日、イランへの軍事作戦の期間について、当初想定から変わっていないとの認識を示しま