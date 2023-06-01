中国のSNS・小紅書（RED）に27日、「なぜ日本では別れる時に『さようなら』と言ってはいけないのか」との投稿があり、反響が寄せられた。投稿者は「以前、アニメで日本語を勉強していた時、いつも『さようなら』という言葉を聞いていたので、『さようなら』が日本人が最もよく使う別れのあいさつだと思っていた。その後、日本語の会話アプリで勉強していた時に、日本人は普通こうは言わないのだと初めて知った！『さようなら』はな