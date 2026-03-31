在日中国大使館＝24日、東京都港区在日中国大使館（東京都港区）の敷地に侵入したとして逮捕された陸上自衛隊の3等陸尉村田晃大容疑者（23）が「敷地内で包丁を手に歩いていたら、たばこを吸っている人がいたので植え込みに15分ほど隠れた」と供述していることが31日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、容疑者は人がいなくなってから植え込みを出て、遭遇した大使館関係者に「大使に面会したい」と伝えたと