県内ではきょうもクマの目撃が相次いでいます。南陽市で今月1日、市の職員を襲い捕獲に向け対応が行われているクマは現在も捕獲には至っていません。

【写真を見る】南陽市の職員を襲ったクマは今も捕獲されず 県内各地ではクマの目撃が続く（山形）

これは今月1日、南陽市長岡でクマの警戒にあたっていた市の男性職員が藪から現れたクマに襲われ右手を骨折する大けがをしたものです。





南陽市では付近にワナを設置して捕獲を試みていますが、午後4時すぎの段階で捕獲には至っていません。

付近ではきのう未明に防犯カメラにクマの姿が映っていて、市は近くにクマがいるものとみて警戒を続けています。





南陽市内では先月29日に赤湯小学校の入り口ドアがクマに破壊されるなど、市街地でクマの出没が相次いでいます。



こうした中、昨夜からきょうにかけて各地でクマが目撃されています。

■県内各地でクマが目撃される

鶴岡市北茅原町ではきょう午前6時すぎ、商業施設駐車場で体長およそ1．5メートルのクマが目撃されました。



新庄市金沢ではきょう午前6時20分ごろ、県立新庄病院から南東方向に350メートルほどの場所で親子とみられるクマ2頭が目撃されています。



天童市ではきょう午前7時40分ごろ乱川の国道13号の交差点付近でクマが目撃されています。



山形市ではきのう午後9時ごろから11時ごろにかけ岩波の住宅敷地や山寺の道路など市内3か所でクマが目撃されました。また、きょう午前6時45分ごろ、山寺小学校・中学校の近くでクマが1頭目撃されました。



いずれも人への被害は確認されていません。



県内では先月1日から26日まででクマの目撃件数が578件にのぼっています。



去年10月に目撃された件数は5件で、今年は激増していて、県が注意を呼び掛けています。