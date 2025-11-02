男なら当然できるよね？女子が心の中で期待していること９パターン
誰にでも、「異性にはこうあってほしい」という理想があるものです。面と向かって言わなくても、心の中では「これくらいできて当然」と思っていたりするのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女子が心の中で『男なら当然できるよね』と期待していること」をご紹介します。
【１】一人でバーベキューの火をおこすこと
「アウトドアは男の見せ場でしょ？」（２０代女性）と、屋外で遊ぶ際の男性の働きに期待する女性は多いようです。コツさえつかめば何度でも使える技術なので、アウトドア好きの男友達などに、コツを教えてもらってはいかがでしょうか。
【２】ワインやシャンパンの栓をスマートに抜くこと
「大人の男なら、慣れた感じでこなしてほしい」（２０代女性）など、特に大人の男性に対して期待されている行為といえそうです。力は必要なく、慣れれば難しいものでもありません。女性とワインなどを飲む機会が来る前に、家で練習しておくといいでしょう。
【３】女の子を軽々とお姫様抱っこすること
「彼氏ができたら、一度くらいはしてほしい（笑）」（２０代女性）など、ひそかに好きな人にお姫様抱っこをされたいという願望を抱く女性は多いようです。ただし、必死に重さに耐えている様が伝わると、女性を傷つけてしまうので、無理は禁物です。
【４】地図を読んで迷わず目的地に着くこと
「自分が全然地図を読めないから、男の人に期待しちゃう」（２０代女性）など、地図が読めない女性は、はじめての場所に行く際、男性の存在を頼りにしているようです。そこで道に迷ってしまうと、女性を不安にさせてしまう可能性があります。方向音痴な人は、デート前に下見をしておいてはどうでしょうか。
【５】かたいビンのフタを難なく開けること
「見た目は華奢でも、男ならビンのフタくらいは開けてほしい」（２０代女性）など、力強さをアピールするのにピッタリの行為だといえそうです。力に自信のない人は、ビンを温める…などの裏ワザでフタを開ける、力に頼らない方法を身につけておきましょう。
【６】上手に家具を組み立てること
「いい夫の必須条件じゃない？」（２０代女性）と考える女性も多く、披露する機会は少ないながらも、できるようにしておいたほうがいい技術だといえそうです。まずは工具を揃えることからはじめて、本棚など簡単な家具の組み立てを練習してみてはいかがでしょうか。
【７】ためらいなくゴキブリなどの虫を退治すること
「虫を退治してくれると、頼りになるなと思います」（２０代女性）など、虫退治は日常生活で男らしさをアピールできる絶好のチャンスといえそうです。それなのに男性が虫を怖がると、極端に株が下がる恐れがあります。退治はできなくても、せめて大声を上げたりするのは我慢しましょう。
【８】車やバイクをスムーズに運転すること
「男の人の運転する車でデートとかしたいな」（２０代女性）と、ドライブデートを夢見る女性もいるようです。旅行や遠出をするときなど、運転ができると外出先の選択肢も広がります。運転技術に自信がない人は、助手席の女性が快適にドライブを楽しめるように、時間を見つけて練習してみてはいかがでしょうか。
【９】テレビやパソコンなどの配線をつなぐこと
「男の人は機械に強いんでしょ？」（２０代女性）など、多くの女性には「男性は機械に詳しいもの」という思い込みがあるようです。お願いされたときにできないと、ガッカリされてしまう可能性があるので、今のうちに基礎的な配線の仕組みなどを勉強しておいてはいかがでしょうか。
ほかにも「女性からこんなことを期待されていた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
