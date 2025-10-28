ポータブル電源ブランドJackeryの日本法人は、中容量モデル『Jackery ポータブル電源 600 New』を10月27日に発売した。A4より小さい薄型ボディと約6.4kgの軽量設計に、容量640Wh・定格出力500Wを搭載。日帰りアウトドアから停電時の基本電力確保まで、持ち運びやすさと実用性を両立したバランス型モデルとなっている。

（関連：【画像】Jackery『ポータブル電源 600 New』《詳細・デザイン一覧》）

◼︎中容量×省スペースで“最初の一台”としての最適解を狙う

『600 New』は、好評だった“New”シリーズの設計思想を踏襲しつつ、同サイズ感で容量を約25％拡大した。横311×縦205×高さ157mmのコンパクト筐体は車載や自宅保管でも場所を取らず、アウトドアや非常時の持ち出しを前提にした取り回しの良さが魅力。

容量は640Wh・定格出力500Wを搭載しており、スマートフォンやノートPCの充電はもちろん、電気毛布や扇風機、小型冷蔵庫、液晶テレビなどの季節・生活家電にも対応できる出力設計。UPS機能とパススルーに対応し、平常時から接続しておけば停電時も見守りカメラなど低出力デバイスへ給電を継続できる。限られた電力環境でも“必要十分”を目指した設計だ。

◼︎静かで、長く、安心して使える設計

本機はアプリ連携をあえて省き、電源と各ポートの操作を本体ボタンに集約した。初めてのユーザーやシニア層でも扱いやすい。省エネモードはワンタッチで切り替えられ、低出力が継続する状況では自動スリープで無駄な消費を抑える仕様だ。

高耐久のLFP（リン酸鉄系）セルを採用し、充電サイクルは約6000回をうたう。また、独自の「ChargeShield 2.0」と高性能BMSにより、最短1.7時間のフル充電と保護制御（過充電・過放電など）を両立。充電時の動作音も控えめで、室内・夜間でも使いやすく、雷サージ保護により落雷などの電力変動からも接続機器を守ってくれる。

◼︎製品仕様

・製品名：『Jackery ポータブル電源 600 New』・容量：640Wh・定格出力：500W（最大瞬間1000W）・入力：ソーラー最大200W・電池：リン酸鉄リチウムイオン（充電サイクル約6000回）・充電時間：最短1.7時間・機能：UPS／パススルー、省エネモード、雷サージ保護、BMS／ChargeShield 2.0・サイズ：約311×205×157mm・重さ：約6.4kg・価格：希望小売価格 86,000円（税込）・発売日：2025年10月27日・保証：5年・同時発売セット： -600 New＋ソーラーパネル100W×1＝120,800円（税込） -600 New＋ソーラーパネル200W×1＝172,600円（税込） -600 New＋ソーラーパネル100Air×1＝118,800円（税込）・販売：Jackery公式ストア／Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング／正規取扱店・キャンペーン：2025年10月27日～11月14日に35％オフセールを実施

（文＝リアルサウンドテック編集部）