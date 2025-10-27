「テロメアを伸ばせば寿命が延びる」は嘘だった…米ジョンズ・ホプキンス大教授「むしろ、がんのリスクがあります」

なぜか、実年齢より老けて見られてしまう―そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。

テロメア神話は間違いだった

「テロメアを長くすれば若返る」―そんな言葉を一度は聞いたことはないだろうか。

馴染みのない人のために、簡単に説明しよう。

身体をつくる細胞の核には、DNA（遺伝子）が折りたたまれた染色体がある。その端の部分がテロメアだ。細胞が分裂するたびに、テロメアは短くなっていくという特徴を持つ。

'09年、このテロメアに関する研究がノーベル医学生理学賞を受賞し、老化との関連が明らかになった。これを機に、テロメアは「長寿や若返りのカギ」として世界中で注目を集め、冒頭のような言説―いわゆる「テロメア神話」が広がっていったのだ。

しかし、その神話がいま、崩壊しつつある。'23年、米ジョンズ・ホプキンス大学の研究により、長いテロメアを持つ人が必ずしも長寿であるわけではないことがわかったのだ。研究を行った同大学メアリー・アルマニオス教授が解説する。

「長いテロメアに関係する遺伝子を持つ17人を集め、健康状態や血液を調べました。その結果、長いテロメアを持つ人は、肌にハリがある、白髪が少ないなど、確かに若々しいと言える点があった。一方で、がんや心疾患のリスクが高いこともわかったのです。

老化は単純な過程で起こるわけではありません。この研究で、『テロメアが若返りのカギだ』とみなす時代は終わったといえるでしょう」

テロメアをむやみに長くすることは危険

テロメアが話題になった当時から今に至るまで、テロメアの長さを測定するサービスや、「テロメアを伸ばす」と謳う健康食品が数多く登場してきた。ところが、テロメアが若返りや老化防止とあまり関係がないとすれば、話が変わってくる。

「老化の度合いや疾患の有無を知るために、テロメアの長さを測るというサービスをよく見かけます。しかし、老化や寿命には生活習慣、遺伝、環境など、とても多くの要因が関わっていることがわかっているので、占いと同じくらいの信憑性です。

また、ネットでよく見かける『有酸素運動をする』『葉酸やビタミンEなどの特定の栄養素を摂取する』といった方法も、テロメアを伸ばすことには効果がありません。

確かに、遺伝子操作をすればテロメアを伸ばすことができます。しかし、前述したようにがんなどのリスクが高くなるので、むやみに長くすることは危険だと言えます」

遺伝子を伸ばせば、寿命も延びる―ロマンのある研究に飛びつきたくなる気持ちはわからなくもないが、「若返りの魔法」は存在しないと考えたほうがよさそうだ。

「週刊現代」2025年10月27日号より

【もっと読む】『最新研究で判明！筋トレをすると、なんと「肌まで若返る」ことがわかった』

【もっと読む】最新研究で判明！筋トレをすると、なんと「肌まで若返る」ことがわかった