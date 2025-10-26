この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【－20歳若返る】顔のたるみ解消！おうちで簡単セルフケア術」の動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自宅で取り入れやすい若見えケアを紹介している。音琶氏は「手を押すだけで顔が小さくなるの？ なるんですよ、これが」と語り、顔のむくみやたるみに悩む人に向けて「ここを押すと顔がすっきり見え、目元もぱっちり映える」と伝えている。



今回は“マイナス20歳が叶うおうちセルフケア”をテーマに、音琶氏の友人・亀かな氏、ヘアメイクアップアーティスト・藤池愛氏を招いたコラボ回である。冒頭から加齢による悩み（たるみ、むくみ、クマ）を率直に共有しつつ、家庭で続けやすい工夫に焦点を当てた。



音琶氏のセルフケアの要は「胸のリンパを手もみで流す」ことだ。鎖骨周辺に対応する“手の水かき”を目安に、親指で垂直に7秒押して離す動きを3～5回ほど繰り返すと、顔まわりがすっきりしやすく、目元の印象も整いやすいという。朝・昼・夜のタイミングで気づいたときに行えば続けやすい。強い刺激は避け、肩の力を抜いて行うのがコツである。



スキンケアとメイクの基礎も丁寧に解説された。藤井愛氏は「土台はスキンケア。まず化粧水は3回に分けてしっかり入れ込む」と強調。次にヒアルロン酸配合の美容液でうるおいを与え、仕上げにレチノール配合のクリームでハリ感を意識する手順を示した。さらにメイクでは、赤みにはグリーン系の下地を部分使い、目の下はオレンジ系でトーンを整えてから明るめのコンシーラーを重ねるなど、日常で再現しやすい手順が紹介された。



眉はリフトアップした印象を左右する重要ポイントだ。小鼻の延長線から描き始め、眉山は黒目外側～目尻付近、眉尻は小鼻の延長線上に置く。眉頭と眉尻の高さをそろえる、もしくは眉尻をわずかに上げて終えると、顔全体が引き上がって見えやすい。色は自眉に合うグレー～カーキ系を選び、眉頭は淡く、眉尻に向けて濃くするグラデーションで立体感を作ると自然である。



実演では、亀氏の悩みだったむくみやクマに対して、胸のリンパ押しとスキンケアの見直し、最小限の色補正と眉設計で表情が明るく映る様子が共有された。土台を整え、外側の見せ方を少し調整するだけで、日常でも取り入れやすい変化が得られると語られている。



セルフケアの押し方や圧、コンシーラーの置き方、眉尻の角度など、細かな手つきは映像で確認すると理解が早い。自分の顔での見え方を確かめながら、通しの流れをチェックしてほしい。本編は、年齢感が気になる人や自宅で続けやすいケアを探している人にとっても多くの示唆を与える。