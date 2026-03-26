「デニム ＝ 暑い」の概念、変わりそう！【ハニーズ】夏本番前にゲットしたい「ひんやりアイテム」

ファッションの定番のひとつであるデニムアイテムは今季もトレンドに。だけどこれからの時季にはちょっと暑そう……。そこで注目してほしいのが【ハニーズ】。暑い夏にも着やすい接触冷感機能を備えたデニムアイテムがそろっているんです。今回は、着まわしやすいデザインのひんやりアイテムを厳選したので、本格的に暑くなる前にぜひゲットしてみて！

着まわしやすいシンプルなデザイン

【ハニーズ】「クールデニムワンピース」\3,480（税込）

ストンと落ちるゆったりとしたシルエットが特徴のデニムワンピース。さらっとした質感の生地に接触冷感機能が備わっているので、暑い日でも快適に過ごせそう。両胸についている大きめのポケットが良いアクセントになっています。1枚でワンピースとして着るのはもちろん、ボタンを開けて羽織ものとして取り入れるのもおすすめ。カラーバリエーションは、インディゴ、ライトブルー、グレーの3色展開です。

パンツを合わせたレイヤードスタイルもおすすめ

無駄のないシンプルなデザインのワンピースなので、手持ちアイテムとのレイヤードスタイルに使いやすいのも魅力。ボトムスにワイドパンツを合わせても、すっきりしたシルエットのおかげで細見え効果も期待できそう。袖丈がやや長めなので、気になる二の腕をしっかりカバーしてくれるのもうれしいポイント。

スカート見えするきれいなシルエット

【ハニーズ】「クールデニムガウチョ」\2,680（税込）

ミニマルなデザインのガウチョパンツは、穿くとスカート見えするのが大きな特徴。こちらも接触冷感機能付きの綿混デニム素材なので、「夏のデニムは暑い」という概念を払拭してくれるはず。カラーバリエーションは、グレー、ブルー、インディゴの3色展開で、S～3Lまでの5つのサイズ展開なので、体型や好みのシルエットに合わせて選べます。

シンプルなデザインで着まわし力◎

身長165cmのモデルさんが実際に着用すると、足首がすっきりときれいに見えるくらいの丈感です。やや長めの設計なので、脚の露出をなるべく抑えたい人でも着こなしやすいはず。ウエストはゴム仕様になっていて、「着脱もはき心地もらくらく」（公式サイトより）なのでデイリー使いにぴったり。トップスを選ばないシンプルなデザインなので、いろいろな着こなしを楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タナカ ナミ

アパレル企業を経て結婚・出産を機に、ファッションライターに転身。大人女性のためのファッション記事をメインにしながら、育児・ペット情報も網羅する、“ママ世代の応援ライター”として、FTNで執筆中。