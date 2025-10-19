俳優の岡田准一（44）が19日、新プロジェクト「MILEZ」をスタートさせることを発表した。

この日公式サイトを公開。「MILEZ」は「日本の伝統、文化、技術、そして後世へ受け継がれるべきモノ、コトを紡ぎ、未来へとつなぐ壮大なプロジェクト」であるとし「貴重な文化資源を独自の視点で丁寧に取材し、国内外へと発言していきます。点と点がつながり、やがて一本の線となって新しい"日本地図"を描いていく――文化を再発見し、次の世代へとつなぐきっかけをつくるととが、私たちの使命です」と説明した。

同プロジェクトはプロデューサーを務める岡田が「未来に残したい価値あるモノ・コトを、次世代へと手渡していきたい」という願いで発足。クリエイティブディレクターを務める坂矢悠詞人氏をはじめ、フォトグラファー、ライター、エディター、デザイナー、エンジニアなど、多彩なクリエイターたちが集結し、デジタルコンテンツの制作、文化振興事業、継承支援事業、地域創生事業などを行う。

岡田は自身のXで「このたび次世代へと継承することを目的とした新プロジェクト『MILEZ』をスタートいたします！『MILEZ』では様々なアングルから日本を捉え新たな日本地図を描き出します」と発表した。

岡田は23年11月末をもって、約28年所属したSMILE−UP.を退所。事務所側は故ジャニー喜多川氏の性加害問題に起因していると説明していた。現在は個人事務所「AISTON」を設立し、活動している。