11ÆüÌë¡¢¾®¾¾»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¾¾»ÔÌðÅÄÌîÄ®¤Î¹ñÆ»305¹æ¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å8»þ20Ê¬º¢¡¢²Ã²ì»Ô¤«¤éÇ½Èþ»ÔÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¾å¤ÇÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¾¾»Ô¸þËÜÀÞÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¢¿ÝÃ« ½ÅÌé¤µ¤ó(86)¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â»½ý¤Î·ã¤·¤¤¼«Å¾¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£