外出先で「勝手に走って行ったらダメでしょ！」息子を叱るも → 見知らぬ女性の『厳しい指摘』にハッ

買い物の途中、息子とベンチで休んでいたときのこと。スマホに目を向けたほんの数十秒の間に、息子の姿が消えてしまいました。迷子になりかけた息子に、「勝手に走ったらダメ！」と思わず叱ってしまいましたが……。

子どもとの時間への向き合い方を深く考えるきっかけとなった、筆者自身の体験談をご紹介します。

息子がいなくなった！？

それ以来、私は外出時にスマホを手に取らないように心がけています。

息子と過ごす「今この瞬間」を大事にし、しっかり向き合おうと決めました。

子育てに完璧な答えはありませんが、ときには立ち止まって自分の行動を見直すことが、何より大切だと感じた出来事でした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。