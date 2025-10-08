Photo: 田中宏和

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

1個持っておけば、きっと役に立つ。

いろいろな場所に手軽に設置できて、見やすい角度に自由自在に動かせる折りたたみ式スマホスタンド「MagPosi」が、現在好評発売中です。

実際に試してみましたが、使い勝手の良さは折り紙付き、と言っていいでしょう。

マグネットやクリップで設置は自由自在

Photo: 田中宏和

「MagPosi」の底部には強力なマグネットが内蔵されています。

冷蔵庫の扉や鉄製の棚、ポールなど、磁石がくっつく場所ならどこにでもピタッと貼り付けておくことができます。

もっとも、マグネット式のスマホスタンドというだけなら、他にも選択肢はありますよね。

Photo: 田中宏和

「MagPosi」がユニークなのは、バネ式のクリップを内蔵しているところ。

板状のものはもちろん、棒状の脚など厚みが約3.5cm以下でさえあれば、どこにでも設置することが可能になっています。

Photo: 田中宏和

洗面台の鏡にも、ご覧のとおりサクッとセット可能です。

Photo: 田中宏和

木製、石膏ボード製の壁や、車のダッシュボードに設置したいときは、付属のメタルステッカーを貼り付ければ対応可能。

貼り跡を残したくない場合は設置が難しいものの、かなり幅広い場所にセットできます。

日常も旅もこれ一台！折りたたみ式でどこでも使えるスマホスタンド「MagPosi」 5,548円 【先着200名様】20%OFF MagPosi 1セット 商品ページを見る

ピッタリ角度が決まる！360°回転するアーム

Photo: 田中宏和

iPhone 12以降に搭載されたMagSafeを利用してスマホを固定する「MagPosi」。

MagSafe非対応のiPhone 11以前やAndroidでも、付属のメタルリングをケースに貼り付ければ問題なくセット可能です。

Photo: 田中宏和

3軸構造と360°回転機構を採用したアームは、前後・上下の細かな角度調整がまさに自由自在。視線の高さ、見る角度に合わせてベストポジションをすばやく簡単に作ることができます。

このアーム、ピッタリ角度が決まって本当に気持ちいいですよ。

わずか180g。カラビナでも持ち運べる

Photo: 田中宏和

コンパクトな手のひらサイズで、重さはわずかに約180gという「MagPosi」は、バッグやポケットにもすっきりと収まるので持ち運びもスムーズ。

付属のカラビナを使って、バッグやベルトループなどにぶら下げておくのもいいでしょう。

Photo: 田中宏和

強度と耐久性に優れた亜鉛合金製ボディなので、長く使えるところも要注目ポイント。とりあえず1個、持っておきたい一品に仕上げられています。

「MagPosi」は、ブラック・グレー・ホワイトの3色展開。“ちょうどここにスマホを固定しておきたい”を叶えてくれる便利アイテムを入手しておきたい人は、ぜひお早めに以下のリンク先でチェックを！

日常も旅もこれ一台！折りたたみ式でどこでも使えるスマホスタンド「MagPosi」 5,548円 【先着200名様】20%OFF MagPosi 1セット 商品ページを見る

＞＞ 日常も旅もこれ一台！折りたたみ式でどこでも使えるスマホスタンド「MagPosi」

2025年6月20日の記事を再編集して公開しています。

Photo: 田中宏和

Source: CoSTORY