新車510万円！ トヨタ「アルファード」“最安”グレード「どんな人」が買ってる!? 唯一の「布シート」＆「8人乗り」な「アルファード X」のユーザー像とは

トヨタの最高級ミニバンといえば「アルファード」。なかには新車価格1000万円超えのグレードもあり、手が届かない上級モデルと感じている人が多いかもしれません。

しかし、500万円台で買える“廉価”なアルファードがあるのをご存じでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「アルファード“オープンカー”!?」画像で見る（30枚以上）

2023年にフルモデルチェンジした現行型の4代目アルファードに、最廉価グレード「X（ハイブリッド：HEV）」が登場したのは2025年1月のことでした。

それまでの最廉価グレード「Z」（635万円／HEV・FF）から比較すると100万円以上も車両本体価格が低い、510万円で登場したのが衝撃的でした。

装備や仕様を限定したことで、現行型アルファードとしては非常に手の届きやすい価格に収められた、まさに珠玉の1台です。

Xグレードのエクステリアでは、シーケンシャルターンランプやデイタイムラニングランプなどが省かれ、ホイールは17インチのシルバー仕様です。

ボディカラーはプラチナホワイトパールマイカとブラックの2色のみでガソリン車の設定はなく、HEV・8人乗りのみが設定されています。

上位グレードにあるような超豪華装備こそありませんが、見た目にはほとんど分からないレベル。日常使いで上質なミニバンに乗りたいという人には、このXグレードがピッタリかもしれません。

内装を見ていくと、ダッシュボードは合成皮革ではなくXグレード専用のグラファイトメッシュパターン。シートはファブリック素材限定となり、シートヒーターやベンチレーションも省略されています。

また1列目シートの動かし方もパワーシートではなく手動式です。

しかしながら、こうした仕様が好意的な面も。

シートは滑りにくく運転姿勢を保持しやすいためロングドライブに向いています。

また8人乗り仕様の2列目シートは、簡単にチップアップ機能を使って動かす事ができ、3列シートへの乗り降りもスムーズ。

さらに9.8インチのディスプレイオーディオが装備され、Apple CarPlayやAndroid Autoにも対応しているため、実用性は十分に高いです。

そして安全装備の面では、トヨタセーフティセンスが標準装備され、動力面では2.5リッターエンジン＋ハイブリッドシステムを備えます。スムーズな走りと抜群の安全装備は、アルファードのどのグレードでも同じです。

こうしたシンプルなアルファードを選ぶ人はどんな人なのか、その特徴をトヨタディーラーで聞いてきました。

アルファードXへは、「シエンタ」や「ノア／ヴォクシー」といった高い実用性を持つミニバンからの乗り換えが多いようです。

特にクルマをカスタムするのが好きで、シンプルかつ“いじりやすい”Xを買うといいます。

つまりアルファードユーザーの中では、「クルマを愛している人」が多く選ぶグレードといえるかもしれません。

前述の販売店によると、アルファードXのユーザーは、残価設定ローンやフルローンを使う人が多く、最近の賢い買い方を積極的に行っている人が多い印象だといいます。

特に愛車をカスタムして長く乗る人が多いようで、期限付きの残価設定ローンよりも、ローン期間終了で自身が車両所有者になれるフルローンを選ぶ人が多いようです。

好評なのは、シンプルな内装と車両本体金額。ライト類がシンプルで、シーケンシャルターンランプなどが付いていない点も好評価でした。

また17インチのシンプルなホイールは「スタッドレスタイヤ用にちょうどいい」という声が多く、夏タイヤを自分の好きなホイールにするのでシンプルな純正ホイールはベストという意見も多くありました。

※ ※ ※

アルファードの最廉価グレードに乗るのは、本当にクルマが大好きなユーザーさんたちでした。

エントリーモデルと侮ることなかれ。最安アルファードは、最高にアルファードを楽しめる１台だったのです。