自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。１回目投票は高市早苗氏（議員６４、党員１１９＝１８３票）が１位通過し、小泉進次郎氏（議員８０、党員８４＝１６４）で続いた。

大方の予想を覆し、高市氏が１位通過で小泉氏との決選投票に進んだ。

事前予測では、小泉氏が議員票で優勢に立っており、議員票の比率が高くなる決選投票でも有利と目されているが、１回目投票で高市氏が党員票、総票で大きくリードしたことで、決選投票では党員意思を議員票で覆すことへのプレッシャーがかかり、高市氏に議員票が雪崩を打つ可能性も指摘されている。

予想が覆るドンデン返しの結果に、ネットでは「党員の声」がトレンドワードに。

「自民党よ、党員の声を聞け」「ここから高市逆転負けならもう終わりよ」「議員の声より党員の声やろな」「自民党が党員の声を聞いて出直しできるのか」「また逆転して高市さんにならん気がする」「国会議員票でこれを覆したとしたら、自民党は党員の声すら聴けない政党という事になる」「党員の声が聞けないようなら国民の声はなんも届かない」「議員の皆さん、党員の声を誠実に受け止めてほしい」「党員の声を議員が無視出来るかどうか！」との投稿が殺到して荒れ模様となっている。