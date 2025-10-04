　イタリアサッカー連盟(FIGC)は3日、今月の北中米ワールドカップ欧州予選2試合に向けたイタリア代表メンバー27名を発表した。

　グループIのイタリアは消化試合が1つ少ない中、首位ノルウェーと6ポイント差の暫定2位。11日に敵地でエストニア、14日にホームでイスラエルと戦う。

　2チームとは9月にも対決しており、エストニアには5-0で大勝。イスラエルには5-4で競り勝っている。

以下、招集メンバー

▽GK

マルコ・カルネセッキ(アタランタ)

ジャンルイジ・ドンナルンマ(マンチェスター・C)

アレックス・メレト(ナポリ)

グリエルモ・ビカーリオ(トッテナム)

▽DF

アレッサンドロ・バストーニ(インテル)

リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)

アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)

ディエゴ・コッポラ(ブライトン)

ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)

フェデリコ・ディマルコ(インテル)

マッテオ・ガッビア(ミラン)

ジャンルカ・マンチーニ(ローマ)

デスティニー・ウドジェ(トッテナム)

▽MF

ニコロ・バレッラ(インテル)

ブライアン・クリスタンテ(ローマ)

ダビデ・フラッテージ(インテル)

マヌエル・ロカテッリ(ユベントス)

ハンズ・ニコルッシ・カビーリャ(フィオレンティーナ)

サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)

▽FW

ニコロ・カンビアーギ(ボローニャ)

フランチェスコ・エスポジト(インテル)

モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)

リッカルド・オルソリーニ(ボローニャ)

マッテオ・ポリターノ(ナポリ)

ジャコモ・ラスパドーリ(A・マドリー)

マテオ・レテギ(アルカーディシーヤ)

マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)