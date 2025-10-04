W杯欧州予選に臨むイタリア代表メンバー発表! エストニア&イスラエルと対戦へ
イタリアサッカー連盟(FIGC)は3日、今月の北中米ワールドカップ欧州予選2試合に向けたイタリア代表メンバー27名を発表した。
グループIのイタリアは消化試合が1つ少ない中、首位ノルウェーと6ポイント差の暫定2位。11日に敵地でエストニア、14日にホームでイスラエルと戦う。
2チームとは9月にも対決しており、エストニアには5-0で大勝。イスラエルには5-4で競り勝っている。
以下、招集メンバー
▽GK
マルコ・カルネセッキ(アタランタ)
ジャンルイジ・ドンナルンマ(マンチェスター・C)
アレックス・メレト(ナポリ)
グリエルモ・ビカーリオ(トッテナム)
▽DF
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
ディエゴ・コッポラ(ブライトン)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)
フェデリコ・ディマルコ(インテル)
マッテオ・ガッビア(ミラン)
ジャンルカ・マンチーニ(ローマ)
デスティニー・ウドジェ(トッテナム)
▽MF
ニコロ・バレッラ(インテル)
ブライアン・クリスタンテ(ローマ)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
マヌエル・ロカテッリ(ユベントス)
ハンズ・ニコルッシ・カビーリャ(フィオレンティーナ)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)
▽FW
ニコロ・カンビアーギ(ボローニャ)
フランチェスコ・エスポジト(インテル)
モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)
リッカルド・オルソリーニ(ボローニャ)
マッテオ・ポリターノ(ナポリ)
ジャコモ・ラスパドーリ(A・マドリー)
マテオ・レテギ(アルカーディシーヤ)
マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)
グループIのイタリアは消化試合が1つ少ない中、首位ノルウェーと6ポイント差の暫定2位。11日に敵地でエストニア、14日にホームでイスラエルと戦う。
2チームとは9月にも対決しており、エストニアには5-0で大勝。イスラエルには5-4で競り勝っている。
▽GK
マルコ・カルネセッキ(アタランタ)
ジャンルイジ・ドンナルンマ(マンチェスター・C)
アレックス・メレト(ナポリ)
グリエルモ・ビカーリオ(トッテナム)
▽DF
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
ディエゴ・コッポラ(ブライトン)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)
フェデリコ・ディマルコ(インテル)
マッテオ・ガッビア(ミラン)
ジャンルカ・マンチーニ(ローマ)
デスティニー・ウドジェ(トッテナム)
▽MF
ニコロ・バレッラ(インテル)
ブライアン・クリスタンテ(ローマ)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
マヌエル・ロカテッリ(ユベントス)
ハンズ・ニコルッシ・カビーリャ(フィオレンティーナ)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)
▽FW
ニコロ・カンビアーギ(ボローニャ)
フランチェスコ・エスポジト(インテル)
モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)
リッカルド・オルソリーニ(ボローニャ)
マッテオ・ポリターノ(ナポリ)
ジャコモ・ラスパドーリ(A・マドリー)
マテオ・レテギ(アルカーディシーヤ)
マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)