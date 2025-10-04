赤ちゃん犬が歯磨きガムを怖がってなかなか食べられずにいたら、お兄ちゃん犬が食べ方のお手本を見せてくれて…？その後の予想外の展開が面白すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破しています。

【動画：『初めての歯磨きガム』を怖がる赤ちゃん犬→兄犬がお手本を見せて…思っていたのと違う『まさかの展開』】

歯磨きガムが怖くて食べられない赤ちゃん犬

Instagramアカウント「ochobidayo」に投稿されたのは、ペキニーズ×チワワのMIX犬の赤ちゃん「ぽっぷ」くんに初めて歯磨きガムを与えてみた時の様子です。

飼い主さんが歯磨きガムを差し出すと、まずは小さなお手々でタッチしてみるぽっぷくん。「なんだこの棒は？食べてみたいけど怖いな…」と警戒し、安全なものかどうか確認しようとしているよう。

ぽっぷくんは何度もガムに触れた後で、大きくお口を開けたそう。ついにガムを食べ始めるのか？…と思いきや、今にもガムに齧りつきそうな素振りを見せただけで、実際には食べなかったとか。

その後も、食べそうで食べない…というフェイントを繰り返すぽっぷくん。飼い主さんは「何にそんなに警戒してるの！？」と不思議に思いながら、その可愛すぎる姿にキュンとしてしまったそう。

お兄ちゃん犬が登場

ぽっぷくんが怪獣のように「ガオーッ」とお口を開けて歯磨きガムと謎の戦いを繰り広げていると、お兄ちゃん犬の「ちょびすけ」くんが登場。どうやらぽっぷくんの様子を見守っているうちに、「早く食べろよ～」ともどかしくなったよう。

ちょびすけくんは「こうやって食うんだ！」とばかりにガムに齧りつき、食べ方のお手本を見せてくれたとか。これでガムの食べ方も怖がる必要はないこともわかったはずなので、ぽっぷくんも食べてくれそうな予感！

今度こそ食べ始めるかと思いきや…？

さっそくぽっぷくんは後ろ足で立ち上がり、飼い主さんの手をがっしりと両手でホールドしてガムにお口を近づけたそう。あと一歩の勇気が出なくて再び何度かフェイントをしてしまったものの、気を取り直してガブリッ。

ようやく何かを一生懸命噛み始めたぽっぷくん。ところがその何かはガムではなく、なんと飼い主さんの指だったとか。コントのような展開に、思わず笑ってしまいます！結局、ぽっぷくんはガムを食べられず、飼い主さんの指を味わうことになってしまったのでした…。

この投稿には「指ｗ」「エアかみかみ！かわいすぎ」「愛おしすぎます」といったコメントが寄せられています。

ぽっぷくん＆ちょびすけくんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「ochobidayo」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ochobidayo」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。