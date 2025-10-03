ロイズのハロウィン限定パン登場♪おばけやジャック・オー・ランタンも

北海道発の人気ブランド「ロイズ」から、この秋だけのとびきり可愛いハロウィン限定パンが登場しました♡ おばけやジャック・オー・ランタン、モンスターをイメージした遊び心あふれるラインアップで、見た目も味わいも大満足。販売は直営店8店舗のみ、しかも期間限定なので特別感たっぷりです。甘さや食感にもこだわったロイズならではのパンで、ハロウィン気分をもっと楽しく盛り上げてみませんか？

ロイズ直営店限定♡おばけ＆ジャック

「おばけのチョコクリームパン」（税込173円）は、もっちりとした生地でチョコクリームを包んだ可愛らしいおばけの形。食べるのがもったいないほどの愛らしさです。

さらに「ジャック・オー・ランパン」（税込270円）は、かぼちゃペーストを練り込んだメロンパン。

中にはとろりとしたカスタードクリームが入っており、秋らしい味わいを楽しめます。どちらも8店舗限定＆期間限定の特別アイテムです。

モンスターチョコメロンパンも登場♪

10月4日からは「モンスターチョコメロンパン」（税込324円）が新発売！

ココア生地にカスタードクリームをサンドし、さらにクッキー生地やロイズのピュアチョコレートで表情豊かなモンスターを表現しています。

思わず笑顔になってしまうユニークな見た目と、濃厚で奥行きのある味わいはハロウィンにぴったりです。

ハロウィンはロイズの限定パンで決まり♡

ロイズのハロウィン限定パンは、可愛さと美味しさの両方を楽しめる特別なラインアップ。

おばけのチョコクリームパン、ジャック・オー・ランパン、モンスターチョコメロンパンの3種類がそろい、どれもハロウィン気分を盛り上げてくれます。

直営店8店舗のみの限定販売なので、ぜひこの機会に足を運んでみてください。食卓やパーティーを彩ること間違いなしのアイテムです♪