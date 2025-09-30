日向坂46河田陽菜、ホテルのプールで撮影されたブラックビキニ姿 2nd写真集先行カット公開
【モデルプレス＝2025/09/30】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第7弾が公開された。
【写真】日向坂46河田陽菜、圧巻スタイル輝くビキニカット
今回公開されたのは、コペンハーゲン随一のデザイナーズホテルのプールで撮影されたブラックビキニ姿のショット。世界中の人が注目するおしゃれなプールの装飾に心奪われ、天井を見つめた後、ふいに瞳を閉じた瞬間が切り取られている。“いまだかつてないほど大人の表情”となった1枚となった。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
◆河田陽菜、ブラックビキニ姿の先行カット解禁
◆河田陽菜、2nd写真集決定
