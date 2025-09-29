タレントの神田うのが２６日、フジテレビ系「ウワサのお客さま」で、自身が持っている高級ブランドバッグや宝石、時計などを買い取りショップで鑑定。１００万円で購入したダイヤモンドの指輪に驚きの鑑定がついた。

この日はうのが、自身が所有するブランドバッグや宝石などを有名買い取り店に持ち込み、鑑定を受けることに。

その中で宝石の鑑定となり、うのは「私、ニセモノを見たい〜」「ニセモノ見たことないもの」と余裕を見せていたが、１００万円で購入した「１キャラット」のダイヤのリングを出した時のこと。鑑定士が「ん？」と首をかしげ出したため、うのは「ダイヤの質とか見てくれないんですか？」と注文。鑑定士がダイヤモンドチェッカーという機械を使い、このダイヤを計測したところ…。

本物ならば振り切れる針がまったく振れず。鑑定士が「これ、反応しないです」というと、うのは「ええ！？」と眉間にしわ。「じゃあ、なんなんですか。これ」と聞くと、鑑定士は「おそらく、ダイヤに近いもの。キュービックジルコニア」と言い、うのは「キュービックジルコニア？マジで？」と唖然。

鑑定士は「買い取りはできるんですけど」と言って見せた価格は、なんと１００円。うのは「マジで？」を連発し「すごいショック。めちゃめちゃショック」と呆然だ。

これにはスタジオの麒麟・川島明も「鑑定団の面白い回やん」とびっくり。うのはすぐさま、母からもらったという金貨３枚を出し、これは７５万円の鑑定に。「リベンジです。もう金しか信用できない」とお冠だ。

だがさすがはうの。高級ブランドバッグや高級時計なども鑑定に出し、鑑定総額は１９７６万円超え。その中で１４点を本当に売却し３６４万円をゲット。スタジオの川島は、このような鑑定企画では「見せたい人が多い、売らない」と自分の財産や持ち物を見せたいだけの人が多いといい「でも、本当に使わないものを持ってきてくれた。それがこのレベル。すごい」と感激していた。