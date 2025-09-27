9月26日、タレントで俳優の三山凌輝と、女優の趣里との間に第1子が誕生したことがわかった。ともに自身のInstagramを更新し、連名で発表した。

それぞれの投稿には、生まれた第1子の手を取り合ったショットをアップ。さらに、両親や出産に関わった人たちへの感謝とともに《今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます》と決意を新たにした文章を綴った。

趣里の父親で俳優の水谷豊は、事務所を通じて《これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね》と、お祝いのメッセージを発表。同じく母親である伊藤蘭も、自身のInstagramで祝福を送った。

「2人が結婚を公表したのは、8月29日。その際も連名で文章を公開し、《2人の間に新しい命も授かることができました》と妊娠を発表しました。

さらに《何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました》と、発表までの経緯も説明していました」（芸能ジャーナリスト）

8月の段階では、出産時期などは明かされていなかったため、発表から約1カ月後の報告に対して、Xでは、《あらもう生まれた》《落ち着くまで待って結構ギリギリで発表したんだ》と、祝福と同時に、心の準備ができていなかったファンから驚きの声も上がった。

前出の芸能ジャーナリストによると、趣里のSNSには妊娠期と重なるタイミングで “異変” が見られていたという。

「趣里さんのInstagramは、かなり高頻度で投稿がアップされていましたが、今年に入ると、投稿の間隔が徐々にあくようになり、3月24日に撮影風景のオフショットを載せて以来、更新がストップ。結婚妊娠を発表するまで、音沙汰がない状態だったのです。

もちろん妊娠のタイミングもあったと思いますが、4月末には三山さんの女性トラブル報道があったため、SNSの更新を控えていたのでしょう。一部では、水谷さんが三山さんとの結婚に難色を示していると報じられましたが、無事に結婚発表と第一子が誕生してよかったですね」（同）

発表の言葉どおり、家族を守り抜き、幸せな家庭を築いてほしい。