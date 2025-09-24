【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信

龍が如くスタジオは、「RGG SUMMIT 2025」にて「龍が如く 極3」のキャスト情報を公開した。

2009年に発売された「龍が如く3」のフルリメイク作品となる本作。桐生一馬役の黒田崇矢さんや峯 義孝役の中村獅童さんといった主要キャストが続投となっている一方で、一部キャストは変更されており、名嘉原 茂役は石橋凌さん、浜崎 豪役は香川照之さんが務める。

