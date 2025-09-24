サーティワン新作は「月夜のおさつバター」秋の味覚満載のハロウィンメニュー公開
【モデルプレス＝2025/09/24】サーティワン アイスクリームでは、ハロウィンおすすめの限定フレーバーやサンデー等が登場する「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」を、2025年10月1日（水）から10月31日（金）まで実施する。
【写真】サーティワン、ゴルフ着想の新フレーバー登場
今年の新作ハロウィンフレーバーは、その名も「月夜のおさつバター 黒ごま入り」。優しい甘さのさつまいも風味アイクリームと、濃厚でほんのり塩味のあるバター風味のリボンが絶妙なハーモニーを奏でる。さらに、サーティワン初となるカリカリ食感の黒ごまクリスプがアクセントに。まるで満月の上に黒ねこが足跡をつけたかのような見た目も、秋らしさを感じさせてくれる。
他にも、ハロウィンの夜をイメージした爽やかなミントとビターチョコの「マジカルミントナイト」や、見た目と味が逆転した不思議なシャーベット「魔女のトリック」、そしてカラフルでキュートな「コットンキャンディ」といったフレーバーが、ハロウィン気分を盛り上げてくれる。
好きなフレーバーをダブルで楽しめるダブルカップは、魔法で「にゃブルカップ」に変身。
秋の味覚を満喫したいなら、「カラメルスイートポテトにゃんデー」がおすすめ。好きなポップスクープのアイスクリーム2コに、ホイップクリームとホクホクのスイートポテトを丸ごと1コトッピング。サクサク食感のいもけんぴとビターなカラメルソースの組み合わせがたまらない。
これらの2品はそれぞれ、全31種類もある黒ねこピックから1つがランダムで付いてくる。どんな黒ねこが出るかは、注文してからのお楽しみだ。
「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」は、猫のシルエットのココアビスケットや、肉球型のチョコレートがトッピングされていて、思わず写真に撮りたくなるかわいさだ。
またキャラクター仕立てのアイスクリームとして好評のハッピーフレンズから、ハロウィン限定の新しい仲間「にゃろうぃん ハッピーフレンズ くろねこ」が登場する。
ハロウィンパーティーに欠かせない、テイクアウト限定のアイテムも登場。
好きなアイスクリームを8個選んで持ち帰れる「スペにゃるセット」は、インパクト大の黒ねこボックスに入って登場。
さらに、手触りの良い起毛素材のオリジナル黒ねこポーチも付いてくるので、猫好きにはたまらないセット内容だ。
「にゃろうぃん バラエティボックス」は、6個入りと8個入りで、それぞれ異なるハロウィン限定デザインに。箱に描かれた黒ねこを探すクイズも付いていて、みんなでわいわい楽しめる。
このほか、10月1日（水）〜10月31日（金）まで、小学生までの子ども限定で、商品購入でもらえるポイントシール「サーティワン パスポート」がハロウィンバージョンに変更。
そしてハロウィン当日、10月31日（金）には、来店＆購入した人限定で、「キットカット」のプレゼントがもらえる。（modelpress編集部）
期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）
【Not Sponsored 記事】
【写真】サーティワン、ゴルフ着想の新フレーバー登場
◆サーティワンにハロウィンメニュー勢揃い
今年の新作ハロウィンフレーバーは、その名も「月夜のおさつバター 黒ごま入り」。優しい甘さのさつまいも風味アイクリームと、濃厚でほんのり塩味のあるバター風味のリボンが絶妙なハーモニーを奏でる。さらに、サーティワン初となるカリカリ食感の黒ごまクリスプがアクセントに。まるで満月の上に黒ねこが足跡をつけたかのような見た目も、秋らしさを感じさせてくれる。
◆限定カップ＆サンデーで秋らしさを堪能
好きなフレーバーをダブルで楽しめるダブルカップは、魔法で「にゃブルカップ」に変身。
秋の味覚を満喫したいなら、「カラメルスイートポテトにゃんデー」がおすすめ。好きなポップスクープのアイスクリーム2コに、ホイップクリームとホクホクのスイートポテトを丸ごと1コトッピング。サクサク食感のいもけんぴとビターなカラメルソースの組み合わせがたまらない。
これらの2品はそれぞれ、全31種類もある黒ねこピックから1つがランダムで付いてくる。どんな黒ねこが出るかは、注文してからのお楽しみだ。
「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」は、猫のシルエットのココアビスケットや、肉球型のチョコレートがトッピングされていて、思わず写真に撮りたくなるかわいさだ。
またキャラクター仕立てのアイスクリームとして好評のハッピーフレンズから、ハロウィン限定の新しい仲間「にゃろうぃん ハッピーフレンズ くろねこ」が登場する。
◆ハロウィンパーティーに欠かせないテイクアウトアイテム
ハロウィンパーティーに欠かせない、テイクアウト限定のアイテムも登場。
好きなアイスクリームを8個選んで持ち帰れる「スペにゃるセット」は、インパクト大の黒ねこボックスに入って登場。
さらに、手触りの良い起毛素材のオリジナル黒ねこポーチも付いてくるので、猫好きにはたまらないセット内容だ。
「にゃろうぃん バラエティボックス」は、6個入りと8個入りで、それぞれ異なるハロウィン限定デザインに。箱に描かれた黒ねこを探すクイズも付いていて、みんなでわいわい楽しめる。
このほか、10月1日（水）〜10月31日（金）まで、小学生までの子ども限定で、商品購入でもらえるポイントシール「サーティワン パスポート」がハロウィンバージョンに変更。
そしてハロウィン当日、10月31日（金）には、来店＆購入した人限定で、「キットカット」のプレゼントがもらえる。（modelpress編集部）
■おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん
期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）
【Not Sponsored 記事】