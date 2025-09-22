元AKB48の鈴木優香が、9月18日に自身のYouTubeチャンネルを更新。2階建てのロンドンバスに宿泊する様子を公開した。

（関連：【画像あり】元AKB48の鈴木優香が宿泊した3LDKの“ロンドンバス”車内）

鈴木のYouTubeチャンネルでは、軽バンでの日本一周やANAの国内線プレミアムクラスなど旅行に関する動画を数多く投稿している。ゆったりとしたトークや丁寧な編集が人気で、2025年9月時点の登録者は52.8万人だ。今回の動画では石川県白山市を訪問し、日本唯一の宿泊できるロンドンバスを楽しんでいた。

金沢駅から目的地の小舞子駅まで電車で移動し3分ほど歩くと、閑静な住宅街のなかに突然ロンドンバスが出現。車高は約4.3mで、隣の家よりも大きく見えるほど高い。近くに設置された赤い電話ボックスから鍵を取り出すと早速車内へ。運転席はそのままの状態だが、座席スペースは大規模な改造が施されており、電子レンジや冷蔵庫、キッチンなどが置かれていた。奥には大きなソファが3つ設置されていて、複数人でくつろげるようになっている。また、トイレやシャワールーム、エアコンなどもあるので、生活に困ることはなさそうだ。

2階に上がると、布団が4つ並べられた巨大なベッドが置かれている。鈴木は寝転がりながら「これうちより広いな」とスペースの広さに驚いていた。過去に使用していたと思われる座席も一部がそのまま残っており、イギリスの雰囲気を堪能できるようになっている。

一通りルームツアーを行ったあとは「8番らーめん」で夜ご飯を食べていた。ラーメンや餃子、ビールを注文して食べ終わると、再びロンドンバスへ。車内ではお酒とおつまみを用意して、夜食を楽しみながらくつろいでいる。

朝はコンビニで買ってきたフレンチトーストやベルギーワッフルでヨーロッパ風の朝食を再現。紅茶も用意して、ロンドンバスで優雅な食事を堪能した。チェックアウトを済ませたあとには「1階が住めるスペースになっていて、2階が泊まれるスペースになっていて、巨大なキャンピングカーに泊まっている気分でとっても面白かったです」と感想を話していた。

コメント欄では「探求心と行動力に感動!!」「こんな宿もあるなんてビックリ」「まさかの住宅街の中にあるとは 家族で行ったら子供が喜びそうですね」「今回も癒されました。二階建てバスに泊まれるってすごいですね！」などの反応が寄せられている。

鈴木優香のYouTubeチャンネルでは、過去にもトレーラーハウスや路線バスなどに泊まる動画が公開されていた。宿泊する施設の選択肢として一般的なのは旅館やホテルなどだが、旅を趣味にする人にとってはどこか物足りなく感じることもあるだろう。車中泊は、通常の宿と比べると天井の狭さや設備の充実度などデメリットもある。しかし、その不便さも新しい体験として楽しむことで、冒険心がさらに養われていくはずだ。非日常的な体験を求める方は、鈴木のYouTubeチャンネルを参考にして旅の計画を立ててみてはいかがだろうか。

（文＝小林嵩弘）