女性4人組ユニット「MAX」が20日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演。メンバーMINA（47）の脱退の真相が明らかになった。

この日は「結成30年！MAXの歴史と深すぎる絆に迫る」と題し、グループが過去のつらい出来事を乗り越えた思い出を振り返る企画を放送。

その中で、MINAの妊娠が発覚し、事実上の“脱退”となった過去に触れた。メンバーのLINAは「好きな人ができたら必ず紹介するっていうルールがあって、その時、美奈子（MINA）の好きな人は知っていたのに、急に、このタイミングで…？突然だった」と当時を振り返った。

幼いころから何でも話し合ってきたメンバーだが、重大な報告をMINA本人ではなく事務所を通じて知ったことで、関係に亀裂が生じたという。

LINAは「亀裂が入った距離感はずっと埋まらなくて。美奈子がつらそうな時、声をかけたいのにかけられなかった」と後悔を語った。

一方、MINAは「最後の仕事の時、普段は自宅前まで送ってもらうのに、私は途中で降りて“じゃあね、ありがとう”って言った」と脱退前の別れに言及。

それ以来、6年間音信不通だったと明かし、「私は大事なものを壊してしまったっていう思いがあったので、全部連絡先を変えて。産休って言っていただいたんですけど、私はこれで事実上引退だなと思って。覚悟をもってその時はお休みというか、辞めたので…」と真相を語っていた。