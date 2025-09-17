¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤¬¥á¥¬¥Í¡ß¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦²£´é¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡ª¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¡õ¥»¥È¥ê¸ø³«
Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢9·î15Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Âç¿¹¸µµ®¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂç¿¹¸µµ®¡õMrs. GREEN APPLE¡ØROCK IN JAPAN¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¡¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Âç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¡ØROCK IN JAPAN¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È
¢£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÂç¿¹¸µµ®¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È
Âç¿¹¤¬¥á¥¬¥Í¡ß¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ²Î¤¦²£´é¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¼ã°æÞæÅÍ¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¾ÈÌÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²Î¤¦»Ñ¤Ê¤ÉÁ´6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æº¤¤ë¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¸ø¼°¤¬¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¤ò10Ëç¸ø³«
¤Ê¤ª¡¢¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î10Ëç¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¤È¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«¡£
¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¤ÏÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ÎÂ¾¡¢µÒÀÊ¤«¤é¥¹¥Æー¥¸¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡Ê10ËçÌÜ¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ä¶½Ê³¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01. »ä¤ÏºÇ¶¯
02. ¥¯¥¹¥·¥
03. ANTENNA
04. ¥³¥í¥ó¥Ö¥¹
05. Blizzard
06. Loneliness
07. Dear
08. Å·¹ñ
09. ¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î
10. ¥é¥¤¥é¥Ã¥¯
11. ¥±¥»¥é¥»¥é