¥É¥é1¸õÊä¤Î18ºÐ¡¢ÊÆ¹ñ¤òÎÏ¤ÇÉõ¤¸¤¿155¥¥í¹äµå¤Ë¾×·â¡Ö¥×¥í¤Ç¤â¸«¤Ê¤¤¡×¡Öµå¼Á°ã¤¤¤¹¤®¡×
U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
¡¡Ìîµå¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11Æü¡¢²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè32²ó WBSC U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±äÄ¹8²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢6-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Î¹äÂ®µå¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡Öµå¼Á°ã¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥×¥í¤Ç¤â¸«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤åºÎï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÎ¢¤Î1»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê·òÂç¹âºê3Ç¯¡Ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î5ÈÖ¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢154¥¥í¤ÎÂ®µå¤ò3µåÂ³¤±¤Æ¤Ê¤²¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î155¥¥í¤ò2ÅÙÅê¤²¡¢ºÇ¸å¤ÏÆóÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç158¥¥í¤òµÏ¿¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ÀÐ³À¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤¿¹äÂ®µå¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Öµå¼Á°ã¤¤¤¹¤®¤Æ»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥×¥í¤Ç¤â¸«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤åºÎï¤Ê¿¿¤ÃÄ¾¤°¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤µåÁö¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ê¤éÂ¨ÀïÎÏ¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ÇÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢12Æü¤Ë¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÈÀï¤¦¡£
