阪神タイガースが2年ぶりにセ・リーグ優勝！ Joshinが記念セール
上新電機（Joshin）は、阪神タイガースのセ・リーグ優勝を記念したセールを9月8日～30日に実施する。
同社の公式Xアカウントで優勝直後にアナウンスされた。同時に披露されたチラシによると、TP-LinkのWi-Fi6対応ルーターが9480円、デジタル会員証提示による10％オフの対象がAnker製USB充電機、ソニーのワイヤレスヘッドホン、エレコムのUSB Type-Cケーブルなど。冷蔵庫や洗濯機、パソコンなどもラインアップに並ぶ。
7日夜、阪神タイガースが2年ぶりにリーグ優勝を遂げた。2023年の優勝を経験した選手を中心に、シーズン中盤からはレギュラー以外のメンバーも活躍し、スキのない野球で強さを見せた。9月7日付けでの優勝はセ・リーグ最短。
✨🐯✨🎉✨🐯✨🎉✨🐯✨🎉✨🐯✨🎉✨- ジョーシン【公式】 (@joshin_info) September 7, 2025
🏆㊗️ 阪神タイガース リーグ優勝‼️
📢2年ぶりの王座奪還！！👑
✨🎉✨🐯✨🎉✨🐯✨🎉✨🐯✨🎉✨🐯✨
Joshinでは阪神タイガースのリーグ優勝を記念して
いよいよ明日より、待ちに待った#阪神タイガースリーグ優勝おめでとうセール がスタートです😆🎊🎈… pic.twitter.com/3uOHNrEINY