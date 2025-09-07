上新電機（Joshin）は、阪神タイガースのセ・リーグ優勝を記念したセールを9月8日～30日に実施する。

同社の公式Xアカウントで優勝直後にアナウンスされた。同時に披露されたチラシによると、TP-LinkのWi-Fi6対応ルーターが9480円、デジタル会員証提示による10％オフの対象がAnker製USB充電機、ソニーのワイヤレスヘッドホン、エレコムのUSB Type-Cケーブルなど。冷蔵庫や洗濯機、パソコンなどもラインアップに並ぶ。

7日夜、阪神タイガースが2年ぶりにリーグ優勝を遂げた。2023年の優勝を経験した選手を中心に、シーズン中盤からはレギュラー以外のメンバーも活躍し、スキのない野球で強さを見せた。9月7日付けでの優勝はセ・リーグ最短。