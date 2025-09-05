女優の宮崎あおい（39）が、10月21日スタートの大泉洋（52）主演ドラマ「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系）で、大泉演じる主人公・文太の妻を演じる。宮崎が民放の連続ドラマに出演するのは、実に13年ぶりだ。

今年に入って第4子を出産していたことが、「女性セブン」（2025年8月21・28日号）に報じられたばかりの宮崎は、2008年1月公開の映画「陰日向に咲く」、12年9月公開の「天地明察」で共演した元V6の岡田准一（44）と約2年半の交際を経て、17年12月23日に結婚。18年10月に第1子出産を夫婦連名で報告。20年には第2子出産が報じられたが、3人目、4人目の出産については明らかにされていなかった。

「民放の連ドラ出演は13年ぶりですが、宮崎の露出が減っている印象が少ないのは、4度の出産を経験しながらも、NHKや民放の単発ドラマや映画、CMに出演しているためです。9月2日から流れているマクドナルドの『月見バーガー』のCMのほかに、10月10日公開予定の映画『秒速5センチメートル』や26年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』など、今後も出演作がめじろ押しです」（スポーツ紙記者）

目下子育て中にもかかわらず、長期の産休、育休をとることなく、家庭を優先しながらも可能な限り仕事を続けられているのは、夫の岡田をはじめ周囲の協力あってのことだという。

「岡田は11月に世界同時配信されるNetflixシリーズ『イクサガミ』で主演を務めるだけでなく、初めてプロデュースを手掛けています。俳優業に加えて、ブラジリアン柔術の練習を欠かさず格闘技にも情熱を傾けていますが、多忙な毎日を送る中、子どもの送り迎えを宮崎と連携して行うなど、子育てにも積極的で夫婦関係は良好なようです」（女性週刊誌記者）

■不倫疑惑が報じられるも…

宮崎は10代だった00年ごろからおよそ7年の交際を経て、07年6月に俳優の高岡蒼佑（43）と結婚しているが、11年の年末に離婚している。

「半グレ界隈との交際などが噂されていた高岡は、11年に韓流タレント推しを続けるフジテレビへの批判をSNSで展開したことで騒動になり、その後、所属事務所のスターダストプロモーションを辞めています。しかし、そんな中、『週刊文春』に報じられたのが、妻の宮崎と岡田の不倫疑惑です。高岡に同情が集まりましたが、これまでの行いから自業自得といった声も少なくありませんでした」（芸能ライター）

17年に宮崎が岡田と再婚した際、高岡は自身のXで《旦那が海外に行っている最中に人妻に手を出す不倫男もいる。闇。これが芸能界》と投稿し、物議を醸した。

「映画『クローズZERO』やTBS系ドラマ『ROOKIES』などの話題作に出演していた高岡ですが、自身の言動の影響で俳優の仕事は激減し、20年には俳優業引退を宣言しています。しかし、その後、アパレル業に就いたり、格闘技デビューしたり、主演映画に出演したり、立場があやふやでしたが、24年2月に俳優復帰を正式に発表しています。私生活では2018年に再婚して2児の父親であることを公表していますが、21年に離婚していたと報じられています。最近ではインスタグラムに左腕にタトゥーを施した自身をアップし、話題になりましたが、元妻が幸せな人生を歩む一方で高岡の行く末が案じられています」（前出・芸能ライター）

岡田は宮崎にとってまさにピッタリの伴侶のようだ。

