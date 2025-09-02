水辺でも街中でもサッと羽織って日差しから守ってくれる【スターオブライフ】のフルジップラッシュガードがAmazonで手に入る！
軽やかな着心地で夏の外出を快適に！【スターオブライフ】のレディースラッシュガードがAmazonに登場！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ベーシックな無地のフルジップラッシュガード。合わせやすく活躍の幅が広がるフード付きタイプ。スターオブライフは、アメリカ合衆国運輸省幹線道路交通安全局 (NHTSA) によりデザインされた救急医療を象徴するマーク。ライセンス使用料の一部は社会貢献活動への寄付活動に役立てられている。
薄手で軽量なポリエステル素材を使用し、長時間の着用でも快適な着心地を実現している。
水陸両用仕様で、ビーチやプールはもちろん日常の紫外線対策にも幅広く活用できる。
フード付きのフルジップデザインで、カジュアルコーデにも合わせやすいベーシックな一着になっている。
売上の一部が救急医療や人命救助活動に従事する団体へ寄付される社会貢献型アイテムとなっている。
薄手で軽量なポリエステル素材を使用し、長時間の着用でも快適な着心地を実現している。
水陸両用仕様で、ビーチやプールはもちろん日常の紫外線対策にも幅広く活用できる。
フード付きのフルジップデザインで、カジュアルコーデにも合わせやすいベーシックな一着になっている。
売上の一部が救急医療や人命救助活動に従事する団体へ寄付される社会貢献型アイテムとなっている。