今年も「ワンピース・プレミア・サマー」などの期間限定イベントで盛り上がりを見せているユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）。そんなUSJでアトラクションを心ゆくまで楽しむために、事前の知識はとっても大切です！ 今回は、スムーズに遊べるチケットやシステムを活用した「アトラクション攻略ワザ」をお届けします。ぜひ参考にしてくださいね。

1：まずはチケットとシステムをチェック！

USJのアトラクションをスムーズに楽しむためには、まずチケットの種類や、パークならではの便利なシステムについて知っておくことが重要です。

パークを訪れる前に、公式HPやアプリをダウンロードして、入念に確認しておきましょう。

2：「Eパス」で賢く時間を買おう！

アトラクションの待ち時間を短縮して、もっとたくさんの体験をしたいなら、ぜひ検討したいのが「Eパス（ユニバーサル・エクスプレス・パス）」です。

Eパスは、通常の列に並ぶよりも短い時間でアトラクションを利用できる、有料のチケットなんです。これを利用すれば、アトラクション体験を優先的に、効率よく進めることができます。

Eパスには種類が多すぎて迷ってしまうかもしれませんが、ご自身が体験したいアトラクションが含まれているかどうかが、選ぶうえでの大切な基準になりますよ。

とくに、イベント期間中には、通常とは異なる特別なEパスが販売されることもあります。

こうした特別なEパスは売り切れてしまう可能性が高いので、USJ公式サイトの「WEBチケットストア」で、購入可能なチケットを早めにチェックしておくことをおすすめします。

たとえば、10種類以上のアトラクションに優先入場でき、さらに「スーパー・ニンテンドー・ワールド」や「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」の2つの人気エリアのアトラクションも含まれる「Eパスプレミアム」のようなお得なセットもあるので、ぜひ検討してみてくださいね。

3：「入場整理券」で人気エリアへスムーズに！

パーク内の大人気エリアや、期間限定のアトラクションでは、「入場整理券」が必要な場合があると覚えておきましょう。

入場整理券は、お手持ちのスマートフォンにダウンロードした公式アプリから取得可能な場合もあります。また、その日によって時間帯のみの規制がかかることもあれば、終日必要となることもあり、その都度チェックが必要。

入場整理券は人気エリアやアトラクションを楽しむカギとなるシステム。ぜひ活用したいですね。

4：小さなお子さん連れにうれしい「よやくのり」

小さなお子さん向けのエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」内にあるアトラクションには、「よやくのり」というシステムがあります。

これは、アトラクションの優先搭乗ができるチケットで、公式アプリまたは同エリア内の発券機から取得することができます。Eパスとは異なり、無料で利用できるのが最大の魅力。

また、長時間並ぶのが難しい小さなお子さん連れの方にとって、大変便利なシステムです。小さなお子さんと一緒にパークを訪れる際は、ぜひこの「よやくのり」を活用して、スムーズにアトラクションを体験してくださいね。

5：一人でもっと楽しむ！「シングルライダー」

もし、家族や友人でUSJを訪れていても、奇数人の場合、隣の席が空席のままアトラクションに乗車するのはなんだかもったいないですよね。そんなときに活用したいのが「シングルライダー」というシステムです。

これは、アトラクションの空席を利用して、一人で優先的に搭乗できる便利なシステムなんです。利用したい場合は、アトラクションの係員に「シングルライダーを利用したい」と声をかけるだけでOK。

通常の入り口から並ぶよりも早くアトラクションを楽しめることが多いので、グループ内で「このアトラクションは絶対に乗りたい！」という意見が分かれたときや、時間を有効に使いたいときに活用するとよいでしょう。

6：子連れゲストの強い味方「チャイルドスイッチ」

小さなお子さんがいて、身長制限などで乗れないアトラクションがある場合でも、大人全員がアトラクションを諦める必要はありません！

そんなときに便利なのが「チャイルドスイッチ」というシステムです。

これは、子どもが乗れないアトラクションに、2人以上の大人がいる場合に利用できるシステムで、大人が交代で子どもの待ち時間を過ごし、並び直さずにアトラクションに乗れるという優れものです。

アトラクションの乗り場や、専用の場所でお子さんの様子をモニターで確認できるので、安心して利用できます。

7：思い出を形に！フォトサービス

アトラクションでの興奮や、キャラクターとの触れ合いの瞬間を形に残したいなら、フォトサービスをチェックしてみましょう。これは、一部のアトラクションやグリーティングで撮影した写真を購入できるシステムです。

屋外グリーティングの場合は、撮影後にフォトカードを受け取り、指定の窓口で精算する流れになります。旅のすてきな思い出を、ぜひ写真に残してくださいね。

8：ショーもアトラクションも！最新情報を把握するポイント

USJを訪れる前に、体験したいショーやアトラクションの最新情報を把握しておくことは、パークをより満喫するために欠かせません。

ショーやアトラクションの休止情報、運行時間、開催時刻などの詳細は、来園日の10日前からUSJ公式サイトの「ショー&アトラクションスケジュール」で確認することができます。

以前は紙のスケジュール表も配布されていましたが、現在は提供されていないため、公式アプリでスケジュールを確認するのが便利です。

また、公式サイトの「本日の営業時間」のページでも、時刻表や休止情報を確認できますよ。

9：アトラクションの利用制限も忘れずに確認を！

パークのアトラクションには、安全上の理由からさまざまな利用制限が設けられています。

低年齢のお子さんや、低身長のお子さん、妊婦さんなど、利用できないアトラクションがあるので、事前に確認しておくことが大切です。

パークでの一日を最高の思い出にするために、今回ご紹介した「アトラクション攻略ワザ」をぜひ活用してくださいね。

事前の準備をしっかりして、心ゆくまでUSJを楽しんでください！

