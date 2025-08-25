44Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡ÌÄÌç¡ÖÂè¶å¡×¤ò²Î¤¦²ñ²ò»¶¡ÚÆÁÅç¡Û
ÌÄÌç»Ô¤ÇËèÇ¯¡¢¡ÖÂè¶å¡×¤Î±éÁÕ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ëNPOË¡¿Í¡¢ÌÄÌç¡ÖÂè¶å¡×¤ò²Î¤¦²ñ¤ÎÁí²ñ¤¬8·î24Æü³«¤«¤ì¡¢»ñ¶âÆñ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë²ò»¶¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Áí²ñ¤Ë¤Ï²ñ°÷41¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»öÌ³¶É¤¬±éÁÕ²ñ¤ÎÀÖ»ú±¿±Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢²ñ°÷¿ô¤Î¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë²ò»¶¤òÄó°Æ¤·¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¤³¤ì¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÄÌç¡ÖÂè¶å¡×¤ò²Î¤¦²ñ¤Ï¡¢ÌÄÌç»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÈÄÅìÐÚÎº¼ýÍÆ½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥É¥¤¥ÄÊ¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÂè¶å¡×¤Î¥¢¥¸¥¢½é±é¤ò»ÔÌ±¤°¤ë¤ß¤Ç·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È1981Ç¯¤ËÀßÎ©¡¢ÍâÇ¯¡¢½é¤á¤Æ±éÁÕ²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÁÈ¿¥¤ÏNPOË¡¿Í²½¤µ¤ì¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò½ü¤¤¤ÆËèÇ¯¡¢±éÁÕ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¤¦²ñ¤Ï¡¢¡Ö¡ØÌÄÌç¤ÎÂè¶å¡Ù¤ÎÅô¤òÀä¤ä¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£2027Ç¯6·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌÄÌç»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Î±éÁÕ²ñ¤Ï¡¢»Ô¼çÆ³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£