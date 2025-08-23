¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À»¦³²¡¡ÂáÊá¤ÎÃ«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¯»Å»ö¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¡£Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ35ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÃË¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¼ÒÄ¹¤¬JNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÃË¤Î¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜººËÜÉô¤¬¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉø¹ç·Ù»¡½ðÁ°¤Ç¤¹¡£¤¤Î¤¦¿¼Ìë¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤¬°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î½÷À¡Ê24¡Ë¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅÔÆâ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¼ÒÄ¹¤¬¤±¤µ¡¢JNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶È¤Î¼ÒÄ¹
¡Ö¡ÊÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¯¡¢»Å»ö¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¡£Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î17Æü¤«¤é¤ª¤È¤È¤¤¤Þ¤ÇµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¤â½Ð¼Ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ïÁ°¸å¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
