「待て！ 待てやごら」

7月中旬の昼過ぎ、梅雨明け直前の東京郊外の団地では、夏本番を迎える気温を観測していた。そんななか、背後から鳴り響く怒号に苦悶の表情を浮かべ、全力ダッシュで逃げるショートカットの女性を発見。脇腹を手に押さえ、苦しい様子だが、いったいなにがあったのか――。

「ドラマの撮影のようでした。5月ごろから、近くの商店街で俳優さんや女優さんの姿を見かけるんです。俳優の鈴木亮平さんがよく撮影に来ています。今日は、戸田恵梨香さんが来ていました。

ノースリーブ姿で、男性4人から逃げるシーンの撮影でした。薄手のコートを羽織っているときもあり、かなり暑そうでした。休憩中は大きな日傘に、2台のハンディ扇風機を使って涼んでいました。もともと細身な方ですが、近くで見たら鎖骨がかなり出ていて、頬がこけているように見えて、心配になるほどやせた印象でした」（居合わせた人）

制作会社関係者は「2026年に放送される『日曜劇場』の撮影です」と明かす。

「主演は鈴木亮平さんです。彼の多忙なスケジュールの影響で、当初、放送予定であった7月期からずらし、2026年に放送されることになりました。戸田さんは出産後の民放ドラマ復帰作となる予定です」

2020年に松坂桃李と結婚し、2023年5月に第1子出産を公表した戸田。一時は表舞台から遠のくも、女優復帰を果たした彼女にはある心配の声が出ている。

「2024年9月には、Netflix制作で細木数子さんの生涯を描いた作品の主演を演じることが報じられました。しかし、その後『週刊女性PRIME』では、体育館での撮影中に暑さで倒れてしまい、大事をとって数日間、撮影を中断していたことが明かされています。

2025年3月にショートカットを披露した際にも『やせすぎでは』と心配の声も上がっています。女優業に復帰したことで、子育てと仕事の両立がハードになっているのかもしれません。真夏に何度も全力で走る撮影で、バテていないといいのですが…」

無理は厳禁！