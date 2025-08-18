球審マイク・エスタブルック氏のジャッジが物議を醸す

【MLB】レッズ 3ー2 ブルワーズ（日本時間18日・シンシナティ）

“疑惑の判定”に大ブーイングが浴びせられた。レッズ本拠地で17日（日本時間18日）に行われたブルワーズ戦。レッズがサヨナラ好機を迎えた9回、ゾーンから大きく外れた1球がストライクと判定される事態が発生した。現地実況も「は、何だって!?」と困惑し、「審判をクビにしろ」「酷すぎる」と批判が殺到している。

14連勝中だったブルワーズに対し、レッズは8回まで1点リードを許したが、グラント・アンダーソン投手を攻め立てて9回に2-2と同点とし、なお1死二、三塁のチャンスを作った。打席にはケブライアン・ヘイズ内野手を迎え、カウント2-1からの4球目のスイーパーは外角低め、膝下に沈むボールになった……かに思われた。

しかし、球審マイク・エスタブルック氏はすかさず右手を挙げてストライクとジャッジ。場内はざわつき、レッズ実況も「ストライク？ は、何だって!? （ストライクに）全く近くもないじゃないか」と憤慨した。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏も即座にX（旧ツイッター）を更新して紹介すると、「あり得ない」「ロボット審判が必要だ」「僕が見た中でワーストの判定だ」「これがストライクだって？」と米ファンも呆れている。

さらに、ヘイズの打席ではフルカウントからの7球目もストライクゾーンから外れていたが、ストライクと判定され、見逃し三振に終わった。試合はその後延長戦に突入し、レッズがアンダーソンを打って3-2で勝利している。（Full-Count編集部）