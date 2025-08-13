最大80％オフ！全国の「プレミアム・アウトレット」でバーゲンセール開催《8月15日から24日まで》

全国10か所のプレミアム・アウトレットでは、2025年8月15日から24日まで、半期に一度のお得なバーゲン「PREMIUM OUTLETS BARGAIN（プレミアム・アウトレット バーゲン）」を開催します。

キャンプ用品やインテリアもお得価格に

「PREMIUM OUTLETS BARGAIN（プレミアム・アウトレット バーゲン）」は、最大80％オフ（りんくう／神戸三田／仙台泉以外は最大70％オフ）で買い物できるお得なセール企画。全国10か所のプレミアム・アウトレットで合計約1060店舗が参加します。

夏のレジャーや旅行にぴったりのファッションアイテムはもちろん、アウトドア・キャンプ用品、インテリア雑貨など、国内外の多彩なラインアップの人気ブランドアイテムがお得な価格で販売されます。

開催施設は、全国10か所のプレミアム・アウトレット（御殿場／佐野／ふかや花園／あみ／酒々井／りんくう／神戸三田／仙台泉／土岐／鳥栖）で、開催期間は8月15日から24日までです。

また、アメリカ生まれのプレミアム・アウトレットが日本上陸25周年を記念した抽選キャンペーンも実施されます。

アメリカ・アジアへの海外ツアーや国内のプレミアム・アウトレットで使える2万5000円分のお買い物券が当たるチャンスです。

詳しくは公式サイトで確認できます。

また、各施設ではショッピングと合わせて楽しめるイベントも開催予定です。

ここでは、関東圏のイベントやキャンペーンをピックアップして紹介します。

・御殿場プレミアム・アウトレット（静岡県御殿場市）

バーゲン期間中、宿泊券やお買い物券が当たる「豪華"体験"が手に入る！夏の大抽選会」や、8月23日までの毎週土曜日には大迫力の打ち上げ花火をはじめ、屋台フードやクラフトビールなどのグルメも楽しめる夏祭りイベント「Gotemba Night！！2025」も開催します。

・佐野プレミアム・アウトレット栃木県佐野市）

バーゲン期間中、着用には問題ない程度のほつれやキズがついてしまった「B級品」や、試作品や展示品の「サンプル品」などを対象店舗で販売する「B級品＆サンプル品フェア」、ダウンジャケットやコートなどの季節外アイテムが対象店舗でお得に購入できる｛Out of Season Fair｝が開催されます。

・あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡阿見町）

8月16日・17日・23日・24日には、様々なシャボン玉機で遊べ、ナイトバブルショーを楽しめるキッズ向けイベント「バブルフェス」が開催されます。また、バーゲン期間中はフードギャラリー内に「蔵出し焼き芋かいつか・カルビープラス」が期間限定でオープンします。

・酒々井プレミアム・アウトレット（千葉県印旛郡酒々井町）

8月15日から31日まで、"おとりよせ大賞"3年連続の受賞で殿堂入りを果たした『とろ生チーズケーキ』を販売する「toroa」が期間限定でオープン。さらに、8月23日・24日はホテルクオリティのフレンチトーストやホットドッグを楽しめる「ヒルトン成田キッチンカー」が来場します。

・ふかや花園プレミアム・アウトレット（埼玉県深谷市）

バーゲン期間中、2万円以上（期間中のレシート合算可）の買い物で最大3万円分のお買い物券が当たる抽選会が開催されます。また、昆虫と触れ合えるイベント「TOMUSHIのカブクワすごいぞ！！」のほか、旬の夏野菜を使った栄養豊富なメニューも勢揃いします。

※価格はすべて税込です。

