【アーケードアーカイブス ディー・デー】 8月7日 配信予定 価格: PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数:1~2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス ディー・デー」を8月7日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版は838円。

「ディー・デー」は、1984年にジャレコから発売されたシューティングゲーム。バトルシップを操縦して敵軍の戦艦や爆撃機を退けながら進んでいき、敵要塞を破壊することがプレーヤーのミッションとなっている。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式生番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeライブにて配信される。8月7日は「ディー・デー」を特集する。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

