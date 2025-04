全国のケンタッキーフライドチキンに「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」が数量限定で登場!

香ばしいごま油の香りと、深みのある旨塩が絶妙に絡み合うパリパリ食感のチキンです☆

ケンタッキーフライドチキン「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」

価格:330円(税込)

発売日:2025年4月23日(水)

※数量限定のため、なくなり次第販売終了

販売店舗:全国のケンタッキーフライドチキン店舗

※一部、販売しない店舗があります

※デリバリーでの価格は異なります

春の開放的な気分にぴったりの、軽やかなパリパリ食感とさっぱりとした旨塩味を楽しめる至極の旨塩チキン「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」が2025年も登場!

「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」は、さっぱりとした旨塩味のチキンにパリパリ食感の衣をまとわせた、外はパリパリ、中はジューシーな味わいが楽しめる数量限定のチキンです。

最大の魅力は、うす衣で仕上げたパリパリとした食感!

この軽やかな“パリパリ食感”とふんわり香るごま油が食欲をそそり、大人から子どもまで楽しめる、クセになるおいしさです。

また、春の陽気に誘われて、ピクニックなど、外で過ごす時間がますます楽しくなる季節。

2025年は、定番の「オリジナルチキン」や「チキンフィレバーガー」も入った大人数向けのバーレルも登場します!

※「バーレル」はケンタッキーフライドチキン独自の樽型パッケージです

食べくらべセット

価格:980円(税込)

セット内容:ごま油香るパリパリ旨塩チキン、オリジナルチキン、選べるサイド、ドリンク(M)

「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」と定番の「オリジナルチキン」を食べ比べられるセットです。

お好みのサイドメニューとドリンクも付いた、満足感ある内容となっています☆

食べくらべ4ピースパック/食べくらべ6ピースパック

価格:4ピースパック 1,490円(税込)/6ピースパック 2,240円(税込)

セット内容:

・食べくらべ4ピースパック:ごま油香るパリパリ旨塩チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド

・食べくらべ6ピースパック:ごま油香るパリパリ旨塩チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2個

複数人で楽しめる、食べくらべ4ピースパックと6ピースパック。

1人でチキンをたっぷり堪能したい方にもおすすめです!

パリパリ旨塩おためしバーレル

価格:2,980円(税込)

内容:ごま油香るパリパリ旨塩チキン2ピース、オリジナルチキン6ピース、ナゲット5ピース、ポテト(L)

「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」が2ピース入った、お得なバーレル!

家族や友だちと集まったときにぴったりのメニューです。

パリパリ旨塩バラエティバーレル(KFCネットオーダー限定)

価格:2,490円

内容:ごま油香るパリパリ旨塩チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるバーガー2個、選べるサイド2個

「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」といっしょにハンバーガーも楽しみたい、ガッツリ気分の時に。

KFCネットオーダー限定の、バラエティバーレルです☆

※選べるサイドメニューは、「ポテト(S)」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー(S)」から選べます

※選べるバーガーメニューは、「チキンフィレバーガー」「和風チキンカツバーガー」から選べます

ごま油の香ばしい香りと深みのある旨塩、そしてパリパリ食感がクセになるチキン!

「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」は、2025年4月23日(水)より数量限定で販売開始です。

